Президент о правительстве: оно стабильно, потому что нет альтернатив

По словам Левитса, Кариньш руководит особенной коалицией, состоящей из пяти партий, причем одна из них наполовину распалась. Партии очень разные, но это единственная приемлемая коалиция в нынешнем Сейме.

"Я сказал бы, что проделана солидная работа", - заявил президент, признав, что оценка работы правительства обществом низкая, но это характерно для всех правительств Латвии.

По мнению Левитса, достижением правительства Кариньша является недавняя положительная оценка Латвии со стороны Moneyval, потому что именно это правительство "вытащило Латвию из болота", в котором она оказалась из-за проблем в финансовом секторе. По словам Левитса, доклад Moneyval вселяет надежды, что Латвия не будет включена в "серый список", но в этом вопросе он сохраняет осторожный оптимизм.

Говоря о налоговой реформе, Левитс заявил, что одной из главных задач правительства должна стать более справедливая налоговая система: нужно пересмотреть, нужны ли скидки всем, кому они предоставлены.