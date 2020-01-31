На шоссе между Тинужи и Икшкиле есть очень опасный для машин участок

Как далеко можно уехать на автомобиле с пробитым поддоном для масла? Пару сотен метром - пока на панели приборов разом не загорятся лампочки. На участке дороги от Тинужи до Икшкиле есть одно опасное место - судя по масляным пятнам, там пострадало не одно транспортное средство.
Телевизионная программа Zebra сообщает, что на участке шоссе между Тинужи и Икшкиле есть одно место, похожее на трамплин - там видны лужи автомобильного масла, куски пластмассы от бамперов и части алюминиевых деталей.
"Смотрите, какой прекрасный трамплин получился от Тинужи в сторону Икшкиле. Даже зашоркан асфальт. Я такое видел на ралли. Всем днищем царапают дорожное покрытие. Только для обычных машин это все заканчивается хуже. Как здесь помочь? Я не знаю", - говорит ведущий программа Zebra Паулс Тимротс.
Тимротс отмечает, что водители должны быть очень осторожными хотя бы до весны, зимой дороги никто не ремонтирует. До этого нужно надеяться на водителей встречных автоводителей, которые могут поморгать дальним светом и предупредить о трамплине. И, конечно, соблюдать установленный в этом месте скоростной режим - 50 км/ч.
Видео: Сюжет Zebra об опасном участке дороги между Тинужи и Икшкиле