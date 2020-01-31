На шоссе между Тинужи и Икшкиле есть очень опасный для машин участок

Телевизионная программа Zebra сообщает, что на участке шоссе между Тинужи и Икшкиле есть одно место, похожее на трамплин - там видны лужи автомобильного масла, куски пластмассы от бамперов и части алюминиевых деталей.

"Смотрите, какой прекрасный трамплин получился от Тинужи в сторону Икшкиле. Даже зашоркан асфальт. Я такое видел на ралли. Всем днищем царапают дорожное покрытие. Только для обычных машин это все заканчивается хуже. Как здесь помочь? Я не знаю", - говорит ведущий программа Zebra Паулс Тимротс.

Тимротс отмечает, что водители должны быть очень осторожными хотя бы до весны, зимой дороги никто не ремонтирует. До этого нужно надеяться на водителей встречных автоводителей, которые могут поморгать дальним светом и предупредить о трамплине. И, конечно, соблюдать установленный в этом месте скоростной режим - 50 км/ч.