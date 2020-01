Официально: Фёдор Смолов продолжит карьеру в Испании

OFICIAL. Fedor Smolov é celeste! 🇷🇺 Chega cedido polo Lokomotiv de Moscova ata final de tempada. Benvido, Fedor! . OFICIAL. ¡Fedor Smolov es celeste! 💙 Llega cedido por el Lokomotiv de Moscú hasta final de temporada. ¡Bienvenido, Fedor! . OFFICIAL. Welcome to RC Celta, @smolovfedor_10 ! 😍 He arrives on loan until the end of the season. . #AfoutezaeCorazón #BenvidoSmolov #Celta #LaLiga #NewPlayer #Welcome

A post shared by RC Celta (@rccelta) on Jan 30, 2020 at 10:00am PST