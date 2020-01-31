Пт, 31.01.2020
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Официально: Фёдор Смолов продолжит карьеру в Испании

Фёдор Смолов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский нападающий Фёдор Смолов остаток сезона-2019/20 проведёт в чемпионате Испании.

Футболист московского "Локомотива" и сборной России был арендован командой "Сельта" из города Виго. Сообщается, что испанцы заплатят 600 тысяч евро за аренду 29-летнего игрока. Кроме того, контракт включает опцию выкупа футболиста по окончании сезона за 6 миллионов евро.

Sports.ru сообщает, что "Локомотив" не будет платить Смолову часть зарплаты, так как это обязательство взяла на себя "Сельта". Кроме того, российский футболист согласился на 30-процентное понижение зарплаты.

Это не первый европейский клуб в карьере Смолова, в сезоне-2010/2011 он выступал в составе голландского "Фейеноорда", где смог забить один мяч в 11 матчах чемпионата.

Добавим, что в нынешнем сезоне Смолов сыграл 14 матчей в чемпионате России, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. "Сельта" после 21 матча в чемпионате Испании занимает 18-е место в турнирной таблице.

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