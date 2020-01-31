Религиозная мама двоих детей: в США нашли двойника Меган Маркл

39-летняя мама двоих детей Акиша Лэнд из американского штата Миссури стала звездой соцсетей благодаря своей генетике - она невероятно похожа на супругу принца Гарри Меган Маркл.
Женщина не мечтала о славе - она просто завела страницу в Instagram для своей дочери и начала публиковать там совместные фото. На сегодняшний день на этот аккаунт подписаны уже более 160 тысяч человек.
Акише очень льстят комплименты насчет ее сходства с герцогиней Сассекской, при этом сама она вообще не считает себя похожей на нее.
"Сама я не вижу сходства, но воспринимаю чужое мнение как комплимент, потому что она великолепна!
Я всегда шучу, что мне нужно познакомиться с ее представителями. Они должны знать, что я готова стать ее двойником на мероприятиях", - цитирует Лэнд Daily Mail.
Американка призналась, что в последнее время ее регулярно останавливают на улице, чтобы сфотографироваться. "Люди подходят ко мне и начинают: ''Тебе никто никогда не говорил, что ты похожа на...''. А я начинаю хихикать, потому что точно знаю, чье имя они сейчас произнесут, - рассказала Акиша изданию.
Однажды это даже случилось в церкви! Кстати, Лэнд - очень религиозная женщина. Какое-то время назад Акиша призналась в Instagram, что,
если бы не вера, она могла уже давно развестись со своим мужем, с которым на тот момент они были вместе семь лет:
"Мы едва добрались до нашей второй годовщины... Мы наговорили друг другу много глупостей. А еще я узнала, что он делал много некрасивых вещей вне брака... Но вместо того, чтобы расстаться, мы отправились в церковь".