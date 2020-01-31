Пт, 31.01.2020
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Религиозная мама двоих детей: в США нашли двойника Меган Маркл

Меган Маркл

ФОТО: GEORGE ROGERS- POOL/SIPA/Scanpix

39-летняя мама двоих детей Акиша Лэнд из американского штата Миссури стала звездой соцсетей благодаря своей генетике - она невероятно похожа на супругу принца Гарри Меган Маркл.

Женщина не мечтала о славе - она просто завела страницу в Instagram для своей дочери и начала публиковать там совместные фото. На сегодняшний день на этот аккаунт подписаны уже более 160 тысяч человек.

Акише очень льстят комплименты насчет ее сходства с герцогиней Сассекской, при этом сама она вообще не считает себя похожей на нее.

"Сама я не вижу сходства, но воспринимаю чужое мнение как комплимент, потому что она великолепна!

Я всегда шучу, что мне нужно познакомиться с ее представителями. Они должны знать, что я готова стать ее двойником на мероприятиях", - цитирует Лэнд  Daily Mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Американка призналась, что в последнее время ее регулярно останавливают на улице, чтобы сфотографироваться. "Люди подходят ко мне и начинают: ''Тебе никто никогда не говорил, что ты похожа на...''. А я начинаю хихикать, потому что точно знаю, чье имя они сейчас произнесут, - рассказала Акиша изданию.

Однажды это даже случилось в церкви! Кстати, Лэнд - очень религиозная женщина. Какое-то время назад Акиша призналась в Instagram, что,

если бы не вера, она могла уже давно развестись со своим мужем, с которым на тот момент они были вместе семь лет:

"Мы едва добрались до нашей второй годовщины... Мы наговорили друг другу много глупостей. А еще я узнала, что он делал много некрасивых вещей вне брака... Но вместо того, чтобы расстаться, мы отправились в церковь".

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