Пт, 31.01.2020
Я пробыл здесь меньше дня, но уже поймал себя на мысли: каково здесь живется родителям с детьми? Ведь Сирия считается самой опасной страной в мире. Янис Вингрис, журналист TVNET из Сирии

Шнуров написал резонансное стихотворение о коронавирусе

Сергей Шнуров

ФОТО: Кадр из передачи "Вечерний Ургант"

Популярный музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей Instagram-странице написал стихотворение, которое посвятил вспышке коронавируса в Китае. 

Шнуров с черной иронией подчеркнул, что в момент эпидемии стоит начать путешествовать, ведь сейчас уменьшились очереди в музеи. Артист указал, что ни одна беда не бывает без чего-то положительного. 

"Вспыхнул вдруг коронавирус,

У людей полно идей.

Путешествуйте по миру,

Пока нет очередей.

В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже — благодать!

Не бывает так, чтоб лихо

Не могло чего-то дать", - написал он. 

Напомним, по состоянию на 31 января 2020 года, коронавирус диагностирован у 9692 жителей Китая, как минимум у 98 человек - в 18-ти других странах. 

Днем ранее, 30 января, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. 

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