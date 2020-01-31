Шнуров написал резонансное стихотворение о коронавирусе

Шнуров с черной иронией подчеркнул, что в момент эпидемии стоит начать путешествовать, ведь сейчас уменьшились очереди в музеи. Артист указал, что ни одна беда не бывает без чего-то положительного.

"Вспыхнул вдруг коронавирус,

У людей полно идей.

Путешествуйте по миру,

Пока нет очередей.

В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже — благодать!

Не бывает так, чтоб лихо

Не могло чего-то дать", - написал он.

Напомним, по состоянию на 31 января 2020 года, коронавирус диагностирован у 9692 жителей Китая, как минимум у 98 человек - в 18-ти других странах.