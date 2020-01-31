Шнуров написал резонансное стихотворение о коронавирусе

Популярный музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей Instagram-странице написал стихотворение, которое посвятил вспышке коронавируса в Китае.
Шнуров с черной иронией подчеркнул, что в момент эпидемии стоит начать путешествовать, ведь сейчас уменьшились очереди в музеи. Артист указал, что ни одна беда не бывает без чего-то положительного.
"Вспыхнул вдруг коронавирус,
У людей полно идей.
Путешествуйте по миру,
Пока нет очередей.
В Лувре без китайцев тихо,
В Эрмитаже — благодать!
Не бывает так, чтоб лихо
Не могло чего-то дать", - написал он.
Напомним, по состоянию на 31 января 2020 года, коронавирус диагностирован у 9692 жителей Китая, как минимум у 98 человек - в 18-ти других странах.
Днем ранее, 30 января, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.