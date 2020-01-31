Видео ⟩ Полицейские под нецензурную брань гоняют на патрульной машине

Ответ Госполиции на происходящее: "Мы констатировали, что в соцсетях распространилось видео, на котором видно, что двое сотрудников Государственной полиции, во время управления служебным автомобилем, возможно, осознанно нарушают правила дорожного движения. Хотим обратить внимание, что эти действия недостойны для полицейского и совершенно недопустимы. Полиция начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства".