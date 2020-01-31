Мартин Дукурс победил в Санкт-Морице и возглавил общий зачёт Кубка мира

Мартин Дукурс по сумме двух заездов показал время 2 минуты 15,89 секунды. Вторым стал немец Феликс Кайзингер, отстав от латвийского скелетониста на 0,31 секунды. Третьим также стал скелетонист из Германии Аксель Юнг, который отстал от Дукурса на 0,34 секунды.

Томас Дукурс в Санкт-Морице стал 11-м после первого заезда и 8-м после второго, заняв по сумме двух заездов 9-е место. Отставание от Мартина Дукурса составило 1,01 секунды.

Победа в Санкт-Морице позволила Мартину Дукурсу снова возглавить общий зачёт (1440 очков). На втором месте находится россиянин Александр Третьяков (1419), на третьем - кореец Юн Сун Бин (1381). Томас Дукурс занимает седьмое место, имея в своём активе 1104 очков.

Напомним, что на первом и втором этапах Кубка мира Мартин Дукурс стал вторым, на соревнованиях в Винтенберге латвийский скелетонист занял четвёртое место, на четвёртом этапе Кубка мира во французском городе Ла-Плань снова завоевал серебро, в Австрии стал победителем пятого этапа, а на шестом этапе Кубка мира в Кенигзее занял лишь седьмое место