Россия завела дела и выписала миллионные штрафы Facebook и Twitter

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) - завела административное дело против Twitter и Facebook, сообщает ведомство.
Как сообщает Роскомнадзор, Facebook и Twitter не предоставили запрошенные сведения о локализации баз данных российских пользователей на территории России.
За такое нарушение компании могут заплатить штрафы в размере одного миллиона до шести миллионов рублей.
Соответствующий протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter. Представитель компании Facebook на подписание протокола не явился. В соответствии с законодательством копия протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней.
Роскомнадзор направит протокол в суд в течение трех рабочих дней.