Россия завела дела и выписала миллионные штрафы Facebook и Twitter

Как сообщает Роскомнадзор, Facebook и Twitter не предоставили запрошенные сведения о локализации баз данных российских пользователей на территории России.

За такое нарушение компании могут заплатить штрафы в размере одного миллиона до шести миллионов рублей.

Соответствующий протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter. Представитель компании Facebook на подписание протокола не явился. В соответствии с законодательством копия протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней.