Пт, 31.01.2020
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Россия завела дела и выписала миллионные штрафы Facebook и Twitter

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) - завела административное дело против Twitter и Facebook, сообщает ведомство. 

Как сообщает Роскомнадзор, Facebook и Twitter не предоставили запрошенные сведения о локализации баз данных российских пользователей на территории России.

За такое нарушение компании могут заплатить штрафы в размере  одного миллиона до шести миллионов рублей.

Соответствующий протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter. Представитель компании Facebook на подписание протокола не явился. В соответствии с законодательством копия протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней.

Роскомнадзор направит протокол в суд в течение трех рабочих дней.

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