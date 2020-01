Нападающий Артур Карашаускс продолжит карьеру в Латвии

Oficiāli : FK Liepāja sastāvam pievienojas Edgars Vardanjans un Artūrs Karašausks! Edgar esi sveicināts klubā! Artūr sveicam tevi ar atgriešanos! #fkliepaja

