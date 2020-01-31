Нападающий Артур Карашаускс продолжит карьеру в Латвии

В 2019 году Карашаускс на правах аренды перешёл из кипрского "Пафоса" в "Ригу", но в конце сезона снова вернулся на Кипр.

Ранее футболист уже защищал цвета клуба из Лиепаи, выступая за команду в 2017 и 2018 году. Всего за "Лиепаю" Карашаускс провёл 36 матчей, в которых забил 16 голов.

За время своей карьеры Карашаускс дважды становился чемпионом Латвии. Кроме того, 28-летний футболист провёл 25 матчей за национальную сборную, забив один гол.