Пт, 31.01.2020
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Нападающий Артур Карашаускс продолжит карьеру в Латвии

Артур Карашаускс

ФОТО: FK Liepāja/Facebook.com

Латвийский футболист Артур Карашаускс продолжит карьеру в "Лиепае". Об этом латвийский клуб сообщил на своей странице Facebook.

В 2019 году Карашаускс на правах аренды перешёл из кипрского "Пафоса" в "Ригу", но в конце сезона снова вернулся на Кипр. 

Ранее футболист уже защищал цвета клуба из Лиепаи, выступая за команду в 2017 и 2018 году. Всего за "Лиепаю" Карашаускс провёл 36 матчей, в которых забил 16 голов.

За время своей карьеры Карашаускс дважды становился чемпионом Латвии. Кроме того, 28-летний футболист провёл 25 матчей за национальную сборную, забив один гол.

Помимо Карашаускса состав "Лиепаи" пополнил также полузащитник Эдгар Варданян, который ранее выступал за юрмальский "Спартак" и рижскую "Метту". В минувшем сезоне Варданян провёл 15 матчей.

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