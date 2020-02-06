Нетипичный футболист: гуляет с гигантским вараном, покоряет горы и отдыхает в Латвии

В чемпионате России по футболу выступает довольно нетипичный игрок из Польши - Гжегож Крыховяк. Почему он заслуживает отдельного внимания? Сейчас вы всё поймёте!
Крыховяк оказался в московском "Локомотиве" в 2018 году и практически сразу превратился в одного из ведущих игроков чемпионата России по футболу. По-другому и быть не могло, ведь ранее футболист выступал за сильный ПСЖ и "Севилью", а также уже более 10 лет является одним из ключевых игроков сборной Польши.
Но если о его футбольном таланте всем давным-давно всё известно, то жизнь Крыховяка вне футбольного поля заслуживает отдельного упоминания.
Поляк очень активен в социальных сетях, но ещё более активен в жизни. Ему не сидится на месте, в отличие от большинства футболистов, которые живут по принципу - дом, тренировка, стадион, дом.
Когда у Крыховяка есть выходной, он использует его для того, чтобы путешествовать. Маврикий, Греция, Нью-Йорк, Гранд-Каньон, Куба, Мексика, Южная Корея, Индия, Мёртвое море, Румыния, Индонезия, Замбия - это лишь небольшая часть мест, в которых побывал футболист в свободное время, и это никак не было связано с выездными матчами.
Интересно, что, несмотря на такой экзотический список мест, в которых побывал поляк, его любимые места - это Париж и Нью-Йорк.
"Два города, которые ты больше не увидишь нигде. Они другие. Когда ты идёшь по их улицам - понимаешь, что там всё другое. Дороги, свет, фонари - они прекрасны. Остальные города похожи друг на друга, но не они. Они уникальные", - рассказал Крыховяк в интервью Sports.ru.
Гжегож отметил также Мачу-Пикчу, куда он добирался полтора дня, но в итоге был поражен красотой этого места и ни о чём не пожалел.
"Когда ты приезжаешь туда, то понимаешь, что это сумасшествие. Ты даже не можешь представить, что люди построили это. Невероятно!".
2019 год Крыховяк встретил в ЮАР. Там Гжегож впервые попал на сафари, где жил на вилле, вокруг которой ходили дикие животные. "Это сумасшествие. Я проснулся в один день - и увидел кучу слонов вокруг", - вспоминает Крыховяк.
Гжегож рассказывает, что когда ехал на машине, то в двух метрах от себя видел львов и гепардов, до которых буквально можно было дотянуться рукой. Правда, делать этого поляк всё-таки не стал.
Кстати, бывает Крыховяк и в довольно обычных для каждого из нас туристических точках. В марте 2019-го он побывал в Риге, а затем отправился посмотреть Рундальский замок.
Поляк отмечает, что перед любой поездкой ищет места, которые непременно нужно посмотреть - замок был частью поездки в нашу страну.
Отпуск и маршруты Крыховяк старается не планировать заранее, потому что не знает, когда будут сборы, окончание сезона, рестарт и другие нюансы, связанные с его основным родом деятельности.
У польского футболиста есть ещё одно увлечение помимо путешествий - рестораны и магазины. В Москве Крыховяк любит открывать места с традиционной кухней, но в целом он посещает рестораны не только из-за еды, но и из-за атмосферы внутри заведения.
Что касается шопинга, то Крыховяк предпочитает им заниматься в Париже, а не в Москве. Просматривая фотографии Гжегожа в Instagram, можно заметить, что у футболиста есть вкус и он разбирается в моде. Оцените сами:
Поляка многие считают самым стильным футболистом российского первенства. Сам он признаётся, что любовь к одежде и походам по магазинам появилась у него именно во Франции. Спортсмен отмечает, что не читает модные журналы и не следит за тем, что сейчас популярно, а просто покупает то, что ему нравится. Любимая одежда в гардеробе Крыховяка - это пиджаки. У него их около 30.
Любовь к моде и одежде Гжегож решил реализовать и в открытии бутика в Варшаве, который получил название в честь итальянского курорта Balamonte. Пока футболист не занимается разработкой собственного бренда одежды, потому что это требует очень много времени, но в будущем не исключает, что это произойдёт.
В Instagram стильного, популярного, талантливого и любящего путешествовать футболиста должны быть и фотографии красивой девушки. У Крыховяка есть и такие.
Они познакомились во Франции, когда ему было 17 лет. Девушка по имени Селия Жаунет работает моделью, а в конце 2019 года пара наконец поженилась.
Что ещё нужно знать о Крыховяке? У него отличные отношения с братом, с которым они также часто путешествуют вместе. Он любящий сын, который с удовольствием показывает родителям самые красивые места Москвы. Он не пьёт кофе и вообще не употребляет алкоголь, а также знает четыре языка и после приезда в Россию принялся изучать русский.
Похоже, Гжегож Крыховяк - это идеальный мужчина.