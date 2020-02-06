Нетипичный футболист: гуляет с гигантским вараном, покоряет горы и отдыхает в Латвии

Гжегож рассказывает, что когда ехал на машине, то в двух метрах от себя видел львов и гепардов, до которых буквально можно было дотянуться рукой. Правда, делать этого поляк всё-таки не стал.

Кстати, бывает Крыховяк и в довольно обычных для каждого из нас туристических точках. В марте 2019-го он побывал в Риге, а затем отправился посмотреть Рундальский замок.

Поляк отмечает, что перед любой поездкой ищет места, которые непременно нужно посмотреть - замок был частью поездки в нашу страну.

Отпуск и маршруты Крыховяк старается не планировать заранее, потому что не знает, когда будут сборы, окончание сезона, рестарт и другие нюансы, связанные с его основным родом деятельности.

У польского футболиста есть ещё одно увлечение помимо путешествий - рестораны и магазины. В Москве Крыховяк любит открывать места с традиционной кухней, но в целом он посещает рестораны не только из-за еды, но и из-за атмосферы внутри заведения.

Что касается шопинга, то Крыховяк предпочитает им заниматься в Париже, а не в Москве. Просматривая фотографии Гжегожа в Instagram, можно заметить, что у футболиста есть вкус и он разбирается в моде. Оцените сами:

Поляка многие считают самым стильным футболистом российского первенства. Сам он признаётся, что любовь к одежде и походам по магазинам появилась у него именно во Франции. Спортсмен отмечает, что не читает модные журналы и не следит за тем, что сейчас популярно, а просто покупает то, что ему нравится. Любимая одежда в гардеробе Крыховяка - это пиджаки. У него их около 30.