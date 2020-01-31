Пт, 31.01.2020
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ВИДЕО ⟩ Санкт-Петербург: во время демонтажа рухнула крыша спортивного манежа

Скриншот с видео "Фонтанка.ру", снятого в ходе демонтажа спорткомплекса

ФОТО: скриншот видео

В Санкт-Петербурге, во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула крыша. Площадь обрушения оценивается в 25-28 тысяч квадратных метров. 

Предположительно, погиб один человек. На кадрах, снятых "Фонтанкой" днем 31 января, видно, как конструкция рушится, и в пропасть падает рабочий. Все происходит на глазах у его коллеги, который совсем рядом в строительной люльке. 

"Во время производства работ по демонтажу произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна. Предварительно под завалами могут находиться рабочие", – так пока ситуацию комментирует Министерство Чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. 

На месте работают спасатели, прибыли кареты "скорой". 

Видео: съемка "Фонтанка.ру". Возможно, на этих кадрах зафиксирована гибель человека 

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