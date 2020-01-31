ВИДЕО ⟩ Санкт-Петербург: во время демонтажа рухнула крыша спортивного манежа

В Санкт-Петербурге, во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула крыша. Площадь обрушения оценивается в 25-28 тысяч квадратных метров.
Предположительно, погиб один человек. На кадрах, снятых "Фонтанкой" днем 31 января, видно, как конструкция рушится, и в пропасть падает рабочий. Все происходит на глазах у его коллеги, который совсем рядом в строительной люльке.
"Во время производства работ по демонтажу произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна. Предварительно под завалами могут находиться рабочие", – так пока ситуацию комментирует Министерство Чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.
На месте работают спасатели, прибыли кареты "скорой".
Видео: съемка "Фонтанка.ру". Возможно, на этих кадрах зафиксирована гибель человека