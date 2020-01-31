Стали известны цены на билеты на бой Нурмагомедов - Фергюсон

Неудивительно, что этот долгожданный бой вызывает интерес у всех любителей спорта, а цены на мероприятие - не из дешёвых.

Цена самого дешёвого билета составит 99 долларов (89,83 евро) для членов клуба UFC. Самые дорогие билеты на бой обойдутся желающим в 100 раз дороже - 11 157 долларов (10 120 евро).

Стоит отметить, что на первый турнир UFC в этом году, где главным боем вечера стал поединок американца Дональда Серроне и ирландца Конора Макгрегора, билеты были распроданы в течение одной минуты. Нет сомнений, что и на предстоящий бой с участием Нурмагомедова билеты "улетят" с подобной скоростью.

Напомним, что это уже пятая попытка UFC провести бой Нурмагомедов - Фергюсон. До этого четыре раза поединки отменялись из-за травм одного или другого спортсменов.