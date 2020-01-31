Пт, 31.01.2020
Я пробыл здесь меньше дня, но уже поймал себя на мысли: каково здесь живется родителям с детьми? Ведь Сирия считается самой опасной страной в мире. Янис Вингрис, журналист TVNET из Сирии
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Мужчину будут судить за убийство падчерицы и осквернение тела

ФОТО: Unsplash

Прокурор Лиепайской прокуратуры передала суду Курземского района уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в убийстве своей падчерицы при отягчающих обстоятельствах. Убийство было совершено в апреле 2019 в Приекульском крае.

Согласно решению, мужчина по невыясненным причинам связал свою падчерицу, задушил ее, после чего осквернил труп.

Тело он на своем автомобиле отвез в Вайньодский край и выбросил в мелиорационный колодец, набросав сверху доски и конструкции досок.

На данный момент мужчина свое отношение к построенному обвинению не выразил.

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