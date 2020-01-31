Мужчину будут судить за убийство падчерицы и осквернение тела

Прокурор Лиепайской прокуратуры передала суду Курземского района уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в убийстве своей падчерицы при отягчающих обстоятельствах. Убийство было совершено в апреле 2019 в Приекульском крае.
Согласно решению, мужчина по невыясненным причинам связал свою падчерицу, задушил ее, после чего осквернил труп.
Тело он на своем автомобиле отвез в Вайньодский край и выбросил в мелиорационный колодец, набросав сверху доски и конструкции досок.
На данный момент мужчина свое отношение к построенному обвинению не выразил.