Пт, 31.01.2020
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Евросоюз прощается с Великобританией

ФОТО: Pixabay, TVNET kolāža

31 января 2020 года - последний день, когда Великобритания находится в составе Евросоюза. С приближением момента выхода Соединенному Королевству было высказано несколько красивых прощальных жестов.

Возможно, самым трогательным жестом стало исполнение песни Auld Lang Syne в Европарламенте 29 января, когда он ратифицировал соглашение по Brexit.

Поющими были замечены и несколько европарламентариев из Латвии.

ФОТО: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Центр Брюсселя был подсвечен в цвета флага Соединенного королевства:

Многие были в восторге и от установленной на площади Гранд-Плас в Брюсселе краской телефонной будки: 

ФОТО: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Новую одежду получил и самый известный символ Брюсселя - писающий мальчик.

ФОТО: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Несколько трогательных сообщений Европе были оставлены на белых скалах Дувра в Англии, которые отделены от Франции только проливом Па-де-Кале.

Поддерживающие ЕС британские активисты разместили над белыми скалами Дувра огромный плакат с надписью "We still love EU" ("Мы по-прежнему любим ЕС").

Однако в целом в Соединенном Королевстве царило другое настроение. Если центр Брюсселя оделся в цвета британского флага, то Великобритания подобных жестов не сделала, если не считать демонстраций и акций противников Brexit. 31 января были замечены национальные флаги, например, с обеих сторон дороги, ведущей в Букингемский дворец.

ФОТО: GLYN KIRK/AFP/Scanpix

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