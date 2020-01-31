Евросоюз прощается с Великобританией

Возможно, самым трогательным жестом стало исполнение песни Auld Lang Syne в Европарламенте 29 января, когда он ратифицировал соглашение по Brexit.

Singing of Auld Lang Syne starts in the European Parliament as the Brexit Withdrawal Agreement is approved by MEPshttps://t.co/tzNNPSGZXc pic.twitter.com/pTiLrW0Qlf — BBC Politics (@BBCPolitics) January 29, 2020

Поющими были замечены и несколько европарламентариев из Латвии.

ФОТО: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Центр Брюсселя был подсвечен в цвета флага Соединенного королевства:

Brussels has lit up its main square in Union Jack colours to say goodbye to the Brits 😭 pic.twitter.com/oPU4bX7YYO — Jon Stone (@joncstone) January 30, 2020

Многие были в восторге и от установленной на площади Гранд-Плас в Брюсселе краской телефонной будки:

ФОТО: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Новую одежду получил и самый известный символ Брюсселя - писающий мальчик.

ФОТО: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Несколько трогательных сообщений Европе были оставлены на белых скалах Дувра в Англии, которые отделены от Франции только проливом Па-де-Кале.

A message to Europe, this morning on the White Cliffs of Dover. Sound on. pic.twitter.com/E3VY8BaGjK — Led By Donkeys (@ByDonkeys) January 31, 2020

Поддерживающие ЕС британские активисты разместили над белыми скалами Дувра огромный плакат с надписью "We still love EU" ("Мы по-прежнему любим ЕС").

Однако в целом в Соединенном Королевстве царило другое настроение. Если центр Брюсселя оделся в цвета британского флага, то Великобритания подобных жестов не сделала, если не считать демонстраций и акций противников Brexit. 31 января были замечены национальные флаги, например, с обеих сторон дороги, ведущей в Букингемский дворец.