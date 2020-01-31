Рижская дума одолжит на мост в Саркандаугаве почти 21 миллион евро

Из-за отсутствия кворума комитет Рижской думы по финансовым и административным делам сегодня не смог поддержать это решение, однако данный вопрос планируется повторно рассмотреть на одном из следующих заседаний комитета.

Для реализации проекта самоуправление планирует взять заем на срок до 20 лет в Госказне или у другого кредитора, который предложит более выгодные условия. Погашение кредита планируется начать с 2023 года.

Как сообщалось, департамент сообщения Рижской думы заключил договор стоимостью 42,5 млн евро с объединением поставщиков OTC о строительстве нового путепровода в Саркандаугаве.

Согласно информации на сайте Бюро по надзору, в OTC входят три строительные компании - Binders, LNK Industries и Latvijas tilti.

Сумма договора без НДС составляет 35,11 млн евро. 27 млн евро предусмотрено выделить из Фонда сплочения ЕС, миллион евро - из госбюджета, остальное - из средств самоуправления.

Как рассказала представитель департамента Илзе Диманте, работы начнутся в апреле. Будет построено двухуровневое пересечение между просп. Виестура и ул. Твайка. Путепровод предназначен для автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Будут также построены перекрестки и подъездные пути.