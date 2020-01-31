Польша эвакуирует граждан ЕС из Китая; гражданин Франции госпитализирован

"В пятницу самолете вылетит из Варшавы в Пекин и привезет оставшихся в Китае членов экипажа LOT и других пассажиров из Польши и ЕС, которые решат вернуться", - сообщила авиакомпания.

Заместитель министра здоровья Польши Валдемар Краска в пятницу сообщил, что правительство организует эвакуацию 31 поляка из эпицентра болезни города Ухань.

По его словам, полет будет организован в ближайшие дни, и самолет сначала полетит во Францию, а потом в Польшу.

По словам замминистра, с подозрениями на возможное заражение вирусом в больницах Польши наблюдается дюжина или больше людей, и еще более 500 наблюдаются вне больниц.

Эвакуированный из Китая гражданине Франции госпитализирован с симптомами коронавируса

Во Франции с коронавирусами госпитализирован человек, который вместе с еще примерно 180 людьми был эвакуирован из Китая на самолете.

После посадки самолета на военной базе недалеко от Марселя больной француз был сразу же госпитализирован.