Польша эвакуирует граждан ЕС из Китая; гражданин Франции госпитализирован

Из-за вспышки нового коронавируса Польша начала эвакуировать своих и других граждан ЕС из Китая, сообщила в пятницу польская национальная авиакомпания LOT, которая направила для этого пассажирский самолет в Пекин.
"В пятницу самолете вылетит из Варшавы в Пекин и привезет оставшихся в Китае членов экипажа LOT и других пассажиров из Польши и ЕС, которые решат вернуться", - сообщила авиакомпания.
Заместитель министра здоровья Польши Валдемар Краска в пятницу сообщил, что правительство организует эвакуацию 31 поляка из эпицентра болезни города Ухань.
По его словам, полет будет организован в ближайшие дни, и самолет сначала полетит во Францию, а потом в Польшу.
По словам замминистра, с подозрениями на возможное заражение вирусом в больницах Польши наблюдается дюжина или больше людей, и еще более 500 наблюдаются вне больниц.
Эвакуированный из Китая гражданине Франции госпитализирован с симптомами коронавируса
Во Франции с коронавирусами госпитализирован человек, который вместе с еще примерно 180 людьми был эвакуирован из Китая на самолете.
После посадки самолета на военной базе недалеко от Марселя больной француз был сразу же госпитализирован.
Всемирная организация здравоохранения в четверг объявило международное чрезвычайное положение с связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, где умерли уже 213 человек, а количество заболевших увеличилось до 9692.