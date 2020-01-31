Пт, 31.01.2020
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Бобслей: четверка Берзиньша заняла второе место на этапе Кубка Европы

Четверка Ральфа Берзиньша

ФОТО: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

Латвийская бобслейная четверка в составе Ральфа Берзиньша, Эдгара Немме, Дависа Спрингиса и Эдгара Пирогса в пятницу на трассе и Игльсе заняла второе разделенное место на предпоследнем этапе Кубка Европы в этом сезоне.

Победу праздновал квартет российского пилота Ростислава Гайтюкевича, который победил в обоих заездах.

Берзиньш в заездах стал вторым и четвертым, но по сумме двух заездов занял разделенное второе место и отстал от победителя на 0,23 секунды. На старте у латышей был третий и четвертый результат, а в первом заезде им удалось установить дневной рекорд скорости дня - 127,95 км/час.

Точно такое же время по сумме двух заездов показала четверка немца Йонаса Яннуша.

Восьмое место занял олимпийский чемпион Оскар Мелбардис вместе с Интарсом Дамбисом, Райнисом Нунгурсом и Марисом Приекулисом. Победителю они уступили 0,62 секунды.

Кубок Европы в бобслее - второй эшелон за Кубком мира.

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