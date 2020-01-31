Бобслей: четверка Берзиньша заняла второе место на этапе Кубка Европы

Берзиньш в заездах стал вторым и четвертым, но по сумме двух заездов занял разделенное второе место и отстал от победителя на 0,23 секунды. На старте у латышей был третий и четвертый результат, а в первом заезде им удалось установить дневной рекорд скорости дня - 127,95 км/час.