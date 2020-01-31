Кариньш поручил Бордансу решить проблему долгих судебных процессов

Кариньш напомнил, что и президент Эгил Левитс публично призвал бороться с "врагами законности".

"Согласно Конституции, каждый человек в Латвии имеет право на справедливое рассмотрение дела в разумные сроки. К сожалению, нередко нам приходится сталкиваться с тем, что дела рассматриваются медленно, это требует нескольких лет и в отдельных случаях даже десятилетий", - сказал Кариньш.

Он поручил Бордансу подготовить решения этой наболевшей проблемы с учетом того, что в этом году правительство планирует обратить особое внимание на систему юстиции и укрепление законности.

Министру поручено провести оценку факторов, влияющих на продолжительность судебных процессов, и принять меры по улучшению ситуации.

Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь Борданса Андрис Витенбургс, министр выразил удовлетворение резолюцией Кариньша.

Борданс заявил, что Министерство юстиции провело интенсивную работу и уже подготовило решения для улучшения ситуации, в том числе для устранения факторов, влияющих на продолжительность судебного разбирательства.

Эти решения будут поданы на рассмотрение правительства и дадут возможность обсудить актуальные вопросы сферы юстиции.