Кариньш поручил Бордансу решить проблему долгих судебных процессов

Премьер-министр Кришьянис Кариньш резолюцией поручил министру юстиции Янису Бордансу решить проблему долгих судебных процессов, сообщили агентству LETA в бюро премьера.
Кариньш напомнил, что и президент Эгил Левитс публично призвал бороться с "врагами законности".
"Согласно Конституции, каждый человек в Латвии имеет право на справедливое рассмотрение дела в разумные сроки. К сожалению, нередко нам приходится сталкиваться с тем, что дела рассматриваются медленно, это требует нескольких лет и в отдельных случаях даже десятилетий", - сказал Кариньш.
Он поручил Бордансу подготовить решения этой наболевшей проблемы с учетом того, что в этом году правительство планирует обратить особое внимание на систему юстиции и укрепление законности.
Министру поручено провести оценку факторов, влияющих на продолжительность судебных процессов, и принять меры по улучшению ситуации.
Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь Борданса Андрис Витенбургс, министр выразил удовлетворение резолюцией Кариньша.
Борданс заявил, что Министерство юстиции провело интенсивную работу и уже подготовило решения для улучшения ситуации, в том числе для устранения факторов, влияющих на продолжительность судебного разбирательства.
Эти решения будут поданы на рассмотрение правительства и дадут возможность обсудить актуальные вопросы сферы юстиции.
"Премьер-министр понял необходимость упорядочивания системы судебной власти в стране. Я полагаюсь на обещание премьера о том, что в будущем всем подаваемым Министерством юстиции законопроектам будет обеспечен "зеленый" коридор. Я уверен, что в правительстве и парламенте наши инициативы будут поддержаны", - заявил министр.