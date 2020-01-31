Жителей просят о помощи: в Тукумсе без вести пропала пенсионерка

29 января 2020 года в 14:00 74-летняя Хелена Коваленок вышла из своего дома в Тукумсе и пропала без вести. Известно, что 29 января в 15:50 ее видели на станции Tukums-1. Возможно, она отправилась в сторону Яунтукумса, возможно, пошла в направлении Елгавы.
Была одета: синее пальто с пушистым воротником, белую шапку, черные сапоги, в руках белый пакетик.
Если в вашем распоряжении есть какая-то информация о возможном местонахождении пенсионерки, сообщите в полицию по номерам 63104148 или 110 или в организацию Bezvests.lv по номеру 22084084.