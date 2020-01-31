Жителей просят о помощи: в Тукумсе без вести пропала пенсионерка

29 января 2020 года в 14:00 74-летняя Хелена Коваленок вышла из своего дома в Тукумсе и пропала без вести. Известно, что 29 января в 15:50 ее видели на станции Tukums-1. Возможно, она отправилась в сторону Яунтукумса, возможно, пошла в направлении Елгавы.