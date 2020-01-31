Пт, 31.01.2020
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ФОТО ⟩ На улицах Даугавпилса появились трамваи российского производства

Новый трамвай в Даугавпилсе

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В пятницу, 31 января, в Даугавпилсе по 2-му маршруту начали курсировать новые произведенные в России трамваи.

На этой неделе муниципальное Daugavpils sātiksme приняло первые четыре четырехосных трамвайных вагона, доставленные литовской компанией Railvec.

В пятницу было принято еще два трамвайных вагона. В свою очередь последние два из восьми предусмотренных контрактом трамвайных вагонов в настоящее время находятся в Даугавпилсе, и поставщик в ближайшее время планирует провести их проверку.

Пассажирские перевозки новыми трамвайными вагонами начали в пятницу на 2-м маршруте.

Параллельно начался процесс сдачи в эксплуатацию новой трамвайной линии, которая вскоре будет открыта для пассажирских перевозок.

Как сообщалось, Даугавпилсская дума приняла решение о покупке трамваев российского производства, поставки которых взяла на себя компания Railvec.

Общая сумма контракта составляет 4 093 600 евро.

Согласно договору, доставка трамваев должна была состояться уже 26 июля, однако поставщик нарушил требования контракта, ранее заявила компания Daugavpils sātiksme.

Галерея: Новые трамваи в Даугавпилсе

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