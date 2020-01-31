airBaltic свяжет Ригу с популярным у туристов испанским островом

Еженедельные полеты начнутся с 17 октября и будут выполняться весь следующий зимний сезон.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил, что каждый год сотрудничество авиакомпании с Tez Tour крепнет, и это позволяет предлагать местным пассажирам новые интересные направления для путешествий.

Перелет из Риги на остров Гран-Канария станет самым продолжительным чартерным полетом в сети airBaltic и будет выполняться на самолете Airbus A220-300. Длительность перелета превысит шесть часов.

Генеральный директор Tez Tour Latvija Константин Пальгов заявил, что программа открытия чартерных рейсов на остров Гран-Канария готовилась несколько лет.