Сб, 1.02.2020
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airBaltic свяжет Ригу с популярным у туристов испанским островом

Самолет airBaltic

ФОТО: Publicitātes foto

Латвийская авиакомпания airBaltic в сотрудничестве с международным туроператором Tez Tour Latvija в октябре этого года начнет предлагать новые чартерные рейсы из Риги на остров Гран-Канария (Испания), сообщили агентству LETA представители airBaltic.

Еженедельные полеты начнутся с 17 октября и будут выполняться весь следующий зимний сезон.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил, что каждый год сотрудничество авиакомпании с Tez Tour крепнет, и это позволяет предлагать местным пассажирам новые интересные направления для путешествий.

Перелет из Риги на остров Гран-Канария станет самым продолжительным чартерным полетом в сети airBaltic и будет выполняться на самолете Airbus A220-300. Длительность перелета превысит шесть часов.

Генеральный директор Tez Tour Latvija Константин Пальгов заявил, что программа открытия чартерных рейсов на остров Гран-Канария готовилась несколько лет.

В летний сезон 2020 года airBaltic и Tez Tour Latvija предложат регулярные чартерные рейсы в Анталью (Турция), Бургас (Болгария), Гераклион и Патры (Греция), Хургаду и Шарм-эш-Шейх (Египет).

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