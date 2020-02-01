Сб, 1.02.2020
Многим кажется, что детей оставляют только люди с зависимостями, но это не так. За последние три года было всего два случая, когда употребление алкоголя или наркотиков было очевидным. Ингуна Зиемане, сотрудница Рижского роддома
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"У меня корона-вирус с детства": Собчак, Фадеев, Савичева и другие звезды об эпидемии

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak/maximfadeev/juliasavicheva/ коллаж Русский TVNET

Эпидемия коронавируса, которая началась в Китае, не на шутку пугает звезд российской эстрады. Некоторые не просто высказались по этому поводу в соцсетях, а оказались почти в эпицентре болезни. 

Витас

Витас

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Популярный исполнитель Витас в момент вспышки гастролировал в Китае. 18 января Витас принимал участие в главном концерте КНР - Новогодний Огонек-2020. 

"Просто нас настоятельно в течение всего периода пребывания в Китае (а мы были там неделю) просили носить маски. Это достаточно традиционная ситуация, она не всегда связана с каким-то вирусом, скорее с экологической обстановкой, особенно часто это происходит в Пекине, в Гуанчжоу", - цитирует директора артиста Сергея Пудовкина "Московский комсомолец".

Артист и его команда уже привыкли по приезду в Китай носить маски. Покидая Китай они обратили внимание на дополнительные меры безопасности в отелях: тепловизоры и медицинский контроль.

В аэропорту люди персонально проходили тесты, им мерили температуру, расспрашивали, как здоровье.

"Все было довольно профессионально и быстро, паники никакой, мы разъехались, а когда прилетели (я в Москву, Витас в Ханой), узнали, что информационный бум уже произошел", - рассказал Сергей. 

Катя Лель

45-летняя певица Катя Лель рассказала, что узнала о масштабной вспышке заболевания пришла за день до того, как она со своими близкими собиралась лететь в Китай.

"Мы мгновенно изменили курс и полетели в Дубаи. Это, конечно, жуткая новость, печальная… Мне кажется, идет какое-то глобальное истребление на Земле, и мы, может даже, недооцениваем его масштабы", - цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Лель считает, что посещение Китая сейчас - это самоубийство.

Ксения Собчак

Ксения Собчак стала гостьей программы "Хейт Ток".

ФОТО: скриншот с youtube.com

 Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак высказалась в Instagram довольно иронично: 

"Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу! У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничего, как-то выживаю...", - написала телеведущая.

Она поинтересовалась у подписчиков, действительно ли человечество на пороге "чумы 21-го века" или это просто истерика.

Юлия Савичева

Исполнительница Юлия Савичева на своей  Instagram-странице тоже высказалась об угрозе коронавируса. 

"Сегодня одна из самых горячих новостей - это, конечно, коронавирус из Китая. Мы живем в такое время, когда новости обрушиваются на нас бесконечным потоком, не дают хотя бы на секунду остановиться для их осмысления", - написала она. 

Юлия принесла соболезнования семьям погибших от заболевания. Но, Савичева отметила, что ежегодно от осложнений после обычного гриппа погибают сотни тысяч человек по всему миру.

"И взрослые, и дети подвержены болезни, в том числе, из-за отсутствия своевременной вакцинации", - подчеркнула артистка.

Она уверена, что странно желать своему ребенку болезни и не делать прививки. 

"Буквально неделю назад я лежала с температурой 39, а рядом была дочь. И, слава богу, она не заболела, в том числе благодаря прививкам, которые мы сделали ей ранее. Поэтому призываю не скупиться на покупку хороших вакцин и, вообще, тщательно следить за своим здоровьем и здоровьем ваших близких", - уверена Юлия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Максим Фадеев

Продюсер и композитор Максим Фадеев возвращался с Бали в Москву. Пересадка проходила в Сингапуре. Артист опубликовал видео, на котором видна паника в аэропорту. 

"Я прибыл в Сингапур, и здесь все в масочках. Тут паника по поводу какого-то страшного вируса. Я ничего про это не знал", - сказал Фадеев на видео.

Он объяснил, что служба безопасности выдала защитную маску. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сингапур!

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Иосиф Пригожин 

Иосиф Пригожин

ФОТО: скриншот видео

В разговоре с журналистами "МК" продюсер отметил, что заражение - это случай и маска тут не особо поможет. 

"Дело все в том, что, как я ни страховался, несколько лет назад у меня был свиной грипп!" - признался он.

Пригожин подчеркнул, что не смотря на его известность, он чуть не умер. 

"Даже врачи между собой обсуждали и говорили, что, если до утра дотяну, то значит выживу. Дышать было невозможно, легкие плавятся. Я просто знаю, что такое вирус!" - сказал он. 

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Пара отправилась на гастроли в Японию с шоу "Ледяной принц". 7-летний сын Саша отправился с ними. Вероятно, Яна волнуется из-за вспышек вируса. Супруги соблюдают осторожность и путешествуют в масках.

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