"У меня корона-вирус с детства": Собчак, Фадеев, Савичева и другие звезды об эпидемии

Витас

Витас ФОТО: Скриншот видео Youtube

Популярный исполнитель Витас в момент вспышки гастролировал в Китае. 18 января Витас принимал участие в главном концерте КНР - Новогодний Огонек-2020.

"Просто нас настоятельно в течение всего периода пребывания в Китае (а мы были там неделю) просили носить маски. Это достаточно традиционная ситуация, она не всегда связана с каким-то вирусом, скорее с экологической обстановкой, особенно часто это происходит в Пекине, в Гуанчжоу", - цитирует директора артиста Сергея Пудовкина "Московский комсомолец".

Артист и его команда уже привыкли по приезду в Китай носить маски. Покидая Китай они обратили внимание на дополнительные меры безопасности в отелях: тепловизоры и медицинский контроль.

В аэропорту люди персонально проходили тесты, им мерили температуру, расспрашивали, как здоровье.

"Все было довольно профессионально и быстро, паники никакой, мы разъехались, а когда прилетели (я в Москву, Витас в Ханой), узнали, что информационный бум уже произошел", - рассказал Сергей.

Катя Лель

45-летняя певица Катя Лель рассказала, что узнала о масштабной вспышке заболевания пришла за день до того, как она со своими близкими собиралась лететь в Китай.

"Мы мгновенно изменили курс и полетели в Дубаи. Это, конечно, жуткая новость, печальная… Мне кажется, идет какое-то глобальное истребление на Земле, и мы, может даже, недооцениваем его масштабы", - цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Лель считает, что посещение Китая сейчас - это самоубийство.

Ксения Собчак

Ксения Собчак стала гостьей программы "Хейт Ток". ФОТО: скриншот с youtube.com

Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак высказалась в Instagram довольно иронично:

"Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу! У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничего, как-то выживаю...", - написала телеведущая.

Она поинтересовалась у подписчиков, действительно ли человечество на пороге "чумы 21-го века" или это просто истерика.

Юлия Савичева

Исполнительница Юлия Савичева на своей Instagram-странице тоже высказалась об угрозе коронавируса.

"Сегодня одна из самых горячих новостей - это, конечно, коронавирус из Китая. Мы живем в такое время, когда новости обрушиваются на нас бесконечным потоком, не дают хотя бы на секунду остановиться для их осмысления", - написала она.