Внимание: новые маршруты с посадкой только через передние двери

Учитывая положительные результаты пилотного проекта, в ходе которого посадка пассажиров осуществляется только через передние двери, а высадка – через средние и задние двери, с 1 февраля такой порядок будет введен также на троллейбусном маршруте № 13 и автобусных маршрутах № 34, 35, 43, 47 и 54, заявили в компании.

Напомним, 8 июля прошлого года стартовал пилотный проект, в ходе которого на 1-м троллейбусном маршруте и на 10-м, 20-м, 28-м и 60-м автобусных маршрутах посадка пассажиров осуществлялась только через передние двери.

Целью проекта было увеличить число зарегистрированных поездок на этих маршрутах на 15%, однако результаты свидетельствуют о том, что число зарегистрированных поездок на упомянутых маршрутах увеличилось более чем на 20%, подсчитали в Rīgas satiksme.

Такой порядок введен с целью изменить привычки пассажиров таким образом, чтобы они регистрировали каждую поездку, уменьшить число безбилетников, а также вести точный учет пассажиров, который необходимо обеспечить в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики.

Кроме того, такой порядок позволяет уменьшить число лиц, которые ездят в общественном транспорте в грязной, дурно пахнущей одежде.

Rīgas satiksme напоминает, что поездку на этих маршрутах нужно регистрировать у водительской консоли, что позволяет водителю следить за тем, чтобы все пассажиры регистрировали поездку.