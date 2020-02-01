Фото ⟩ Улица Блауманя 1 февраля

Галерея: Улица Блауманя 1 февраля

Людей, проживающих на улице Блауманя и паркующих свои машины во внутренних дворах, призвали заранее спланировать свой день таким образом, чтобы до 10 часов утра выехать из двора и вернуться домой только около 20 часов вечера.

В свою очередь водители, которые приобрели абонемент на месяц или карту жителя, могли оставить автомобиль бесплатно на платных парковках, расположенных на ближайших улицах.

ФОТО: Rīgas Satiksme

Как сообщалось, Рижская дума планирует каждую первую субботу месяца закрывать одну из центральных улиц столицы для частного автотранспорта и отдавать ее пешеходам и велосипедистам.

Цель этой инициативы - оживить центр Риги, способствуя мобильности жителей и развитию городской среды.

Видео: Улица Блауманя 1 февраля

Самоуправление призывает предпринимателей активно пользоваться этой инициативой, привлекая посетителей.

По данным опроса, в день, когда для транспорта была закрыта улица Тербатас, посещаемость местных кафе и магазинов, как и их прибыль, выросла на 30%.