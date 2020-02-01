Фото ⟩ Улица Блауманя 1 февраля

Продолжая эксперимент, Рижская дума в субботу, 1 февраля, с 10:00 до 20:00 полностью предоставила улицу Блауманя пешеходам, велосипедистам, а также различным инициативам, способствующим развитию предпринимательской деятельности, сообщили в думе.
Галерея: Улица Блауманя 1 февраля
Людей, проживающих на улице Блауманя и паркующих свои машины во внутренних дворах, призвали заранее спланировать свой день таким образом, чтобы до 10 часов утра выехать из двора и вернуться домой только около 20 часов вечера.
В свою очередь водители, которые приобрели абонемент на месяц или карту жителя, могли оставить автомобиль бесплатно на платных парковках, расположенных на ближайших улицах.
Как сообщалось, Рижская дума планирует каждую первую субботу месяца закрывать одну из центральных улиц столицы для частного автотранспорта и отдавать ее пешеходам и велосипедистам.
Цель этой инициативы - оживить центр Риги, способствуя мобильности жителей и развитию городской среды.
Видео: Улица Блауманя 1 февраля
Самоуправление призывает предпринимателей активно пользоваться этой инициативой, привлекая посетителей.
По данным опроса, в день, когда для транспорта была закрыта улица Тербатас, посещаемость местных кафе и магазинов, как и их прибыль, выросла на 30%.
Галерея: Улица Тербатас без автомобильного движения