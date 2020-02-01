МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

2019 год для певицы МакSим (Марина Максимова) был тяжелый - девушка перенесла страшную аварию, после которой долго лечилась. Конечно, все это отразилось на внешности исполнительницы. Теперь она решила оставить сцену. Об этом пишет менеджер артистки Маргарита Соколова.