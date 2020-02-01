МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

2019 год для певицы МакSим (Марина Максимова) был тяжелый - девушка перенесла страшную аварию, после которой долго лечилась. Конечно, все это отразилось на внешности исполнительницы. Теперь она решила оставить сцену. Об этом пишет менеджер артистки Маргарита Соколова.
Известно, что решение оставить сцену МакSим приняла внезапно. Сейчас идут вопросы про отмену концертов, которые были запланированы на 2020 год.
Главная причина из-за которой артиста хочет отдохнуть - это ее здоровье. Проблемы, которые возникли у МакSим после аварии, обострились. Врачи рекомендуют певице больше уделить время здоровью и отдохнуть. В итоге было принято решение взять отпуск на неопределенный срок.
Менеджер МакSим извинилась за сложившуюся ситуацию и попросила проявить уважение к певице.
Сама исполнительница происходящее никак не комментирует. МакSим старалась вернуться к активной работе, она даже выпустила новую песню, но последствия аварии не позволили вернуться к концертной деятельности.
Вокруг здоровья певицы ходят многочисленные слухи. Кто-то подозревает артистку в алкоголизме, но есть и версии о проблемах с сосудами и гормональной терапии.
Дорогие друзья, коллеги, организаторы, все наши многочисленные фан-клубы, объединённые творчеством певицы MaкSим! На правах Генерального певицы хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали. В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время.