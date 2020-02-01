Australian Open выиграла теннисистка, которая родилась в Москве

В финале Australian Open, который состоялся 1 февраля, 21-летняя София Кенин одержала победу над двукратной чемпионкой "Больших шлемов" Гарбинье Мугурусой.
Матч между теннисистками продолжался 2 часа 3 минуты и завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:2.
По ходу встречи Кенин, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге WTA, сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Испанка Гарбинье Мугуруса (32 WTA) девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала два брейка. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу американки.
Для Софии Кенин это первый титул на турнирах "Большого шлема" и четвёртый вообще. За победу на Australian Open американка получил 2,8 миллиона долларов призовых, а также станет первой ракеткой США.
Кенин стала самой молодой чемпионкой Australian Open после Марии Шараповой, которая одержала победу в 2008-м году в возрасте 20 лет. Победа на Открытом чемпионате Австралии позволит американки впервые в карьере войти в топ-10 лучших теннисисток мира.
😘🏆#AusOpen | #AO2020 | @SofiaKenin pic.twitter.com/qpEzcWgHjE— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020
София родилась в Москве, а спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США.
В мужском финале на Australian Open сойдутся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Матч состоится в воскресенье утром по латвийскому времени.