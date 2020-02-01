Australian Open выиграла теннисистка, которая родилась в Москве

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 3 минуты и завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

По ходу встречи Кенин, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге WTA, сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Испанка Гарбинье Мугуруса (32 WTA) девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала два брейка. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу американки.

Для Софии Кенин это первый титул на турнирах "Большого шлема" и четвёртый вообще. За победу на Australian Open американка получил 2,8 миллиона долларов призовых, а также станет первой ракеткой США.

Кенин стала самой молодой чемпионкой Australian Open после Марии Шараповой, которая одержала победу в 2008-м году в возрасте 20 лет. Победа на Открытом чемпионате Австралии позволит американки впервые в карьере войти в топ-10 лучших теннисисток мира.

София родилась в Москве, а спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США.