Саночник Кивлениекс занял третье место на этапе Кубка мира

Латвийский саночник Инарс Кивлениекс в субботу, 1 февраля, на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, выиграл бронзовую медаль, впервые с 2012 года заняв место на пьедестале почета в индивидуальных соревнованиях такого уровня.