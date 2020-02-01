Саночник Кивлениекс занял третье место на этапе Кубка мира

Латвийский саночник Инарс Кивлениекс в субботу, 1 февраля, на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, выиграл бронзовую медаль, впервые с 2012 года заняв место на пьедестале почета в индивидуальных соревнованиях такого уровня.
Победителем этапа стал немец Йоханнес Людвиг, второе место занял россиянин Семен Павличенко.
Кивлениекс уступил лидеру 0,170 секунды.
На этапе Латвию представляли ещё три саночника - Кристер Апарйодс занял четвёртое место, Артур Дарзниекс - 10-е, Рикс Кристен Розитис - 20-е.
1 февраля в Оберхофе пройдут также соревнования экипажей-двоек.