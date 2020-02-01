Успех в Оберхофе: у Латвии две медали в санном спорте

В субботу, 1 февраля, в немецком Оберхофе прошёл седьмой этап Кубка мира по санному спорту. Он оказался успешным для Латвии - "бронза" у Инарса Кивлениекса и "серебро" у экипажа-двойки Андриса и Юриса Шицсов.