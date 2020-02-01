Сб, 1.02.2020
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Успех в Оберхофе: у Латвии две медали в санном спорте

Инарс Кивлениекс

ФОТО: EPA/Scanpix

В субботу, 1 февраля, в немецком Оберхофе прошёл седьмой этап Кубка мира по санному спорту. Он оказался успешным для Латвии - "бронза" у Инарса Кивлениекса и "серебро" у экипажа-двойки Андриса и Юриса Шицсов.

Кивлениекс занял место на пьедестале почёта в индивидуальных соревнованиях такого уровня впервые с 2012 года.

Победителем этапа стал немец Йоханнес Людвиг, второе место занял россиянин Семен Павличенко. Кивлениекс уступил лидеру 0,170 секунды.

На этапе Латвию представляли ещё три саночника - Кристер Апарйодс занял четвёртое место, Артур Дарзниекс - 10-е, Рикс Кристен Розитис - 20-е.

Инарс Кивлениекс (справа)

ФОТО: EPA/Scanpix

В свою очередь на соревнованиях экипажей-двоек латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы завоевали серебряные награды.

Второй латвийский экипаж Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш финишировал четвёртым.

Первое место на этапе заняли немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, а третьим стал ещё один немецкий экипаж - Робин Гёке и Давид Гамм.

Лидерами общего зачета являются немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен - 722 очка, на втором месте Вендль/Арльт - 712 очков, на третьем братья Шицсы - 611 очков.

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