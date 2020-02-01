Успех в Оберхофе: у Латвии две медали в санном спорте

В субботу, 1 февраля, в немецком Оберхофе прошёл седьмой этап Кубка мира по санному спорту. Он оказался успешным для Латвии - "бронза" у Инарса Кивлениекса и "серебро" у экипажа-двойки Андриса и Юриса Шицсов.
Кивлениекс занял место на пьедестале почёта в индивидуальных соревнованиях такого уровня впервые с 2012 года.
Победителем этапа стал немец Йоханнес Людвиг, второе место занял россиянин Семен Павличенко. Кивлениекс уступил лидеру 0,170 секунды.
На этапе Латвию представляли ещё три саночника - Кристер Апарйодс занял четвёртое место, Артур Дарзниекс - 10-е, Рикс Кристен Розитис - 20-е.
В свою очередь на соревнованиях экипажей-двоек латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы завоевали серебряные награды.
Второй латвийский экипаж Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш финишировал четвёртым.
Первое место на этапе заняли немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, а третьим стал ещё один немецкий экипаж - Робин Гёке и Давид Гамм.
Лидерами общего зачета являются немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен - 722 очка, на втором месте Вендль/Арльт - 712 очков, на третьем братья Шицсы - 611 очков.
🥈 Brāļi Šici otro nedēļu pēc kārtas kāpj uz goda pjedestāla! Pasaules kausa 7. posmā kamaniņu sportā divniekiem Andris un Juris Šiči bija otrie ātrākie un izcīnīja sudraba godalgas! pic.twitter.com/YIONZGLtAd— Best4SportTV (@Best4SportTV) February 1, 2020