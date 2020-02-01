Сб, 1.02.2020
Про убийства и преступления на почве гомофобии очень важно говорить - но да, мне не хочется становиться журналистом, который специализируется на почве гомофобии, мне хочется быть автором проекта про гомофилию. Карен Шаинян, журналист, автор YouTube-шоу "Straight Talk With Gay People"

Экипаж Киберманиса завоевал "бронзу" на седьмом этапе Кубка мира

Оскар Киберманис и Матис Микнис

ФОТО: EPA/Scanpix

Латвийский экипаж Оскар Киберманис и Матисс Микнис в субботу, 1 февраля, на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Санкт-Морице (Швейцария), завоевал "бронзу", уступив двум немецким экипажам.

Победу на этапе одержал экипаж Йоханнеса Лохнера, а вторым был экипаж его соотечественника Франческо Фридриха.

Экипаж Киберманиса был единственным, кто представлял Латвию на этом этапе.

Лидером общего зачёта является Франческо Фридрих - 1320 очков, на втором месте канадец Джастин Криппс - 1066 очков, а Киберманис занимает третье место - 1028 очков.

Sanktmoricas posma kopvērtējums

ФОТО: Ekrānšāviņš

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