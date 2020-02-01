Экипаж Киберманиса завоевал "бронзу" на седьмом этапе Кубка мира

Латвийский экипаж Оскар Киберманис и Матисс Микнис в субботу, 1 февраля, на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Санкт-Морице (Швейцария), завоевал "бронзу", уступив двум немецким экипажам.
Победу на этапе одержал экипаж Йоханнеса Лохнера, а вторым был экипаж его соотечественника Франческо Фридриха.
Экипаж Киберманиса был единственным, кто представлял Латвию на этом этапе.
Лидером общего зачёта является Франческо Фридрих - 1320 очков, на втором месте канадец Джастин Криппс - 1066 очков, а Киберманис занимает третье место - 1028 очков.