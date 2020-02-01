"Динамо" потерпело девятое поражение подряд, уступив всухую "Ак Барсу"

Для рижской команды это поражение стало уже девятым подряд, в то время как для "Ак Барса" это пятая победа кряду.

В самом начале матча травму получил защитник "Динамо" Марек Дялога, для которого игра завершилась уже в первом периоде. Счёт в матче на 13-й минуте открыл Артём Галимов.

В самом конце первой 20-минутки хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Воронков спровоцировал на драку Картера Эштона, который "проучил" обидчика.

Второй период голов не принёс, а на 7-й минуте третьего периода Данис Зарипов упрочил преимущество хозяев, забросив вторую шайбу в ворота рижан. В оставшееся время хозяева заметно сбавили темп, но "динамовцы" всё равно с трудом организовывали атаки и наносили броски по воротам противника.

После сегодняшнего матча рижское "Динамо" занимает последнее, 12-е место в Западной конференции, имея в своём активе 34 очка. "Ак Барс" уверенно идёт первым на Востоке - 80 очков в 53 матчах.