"Динамо" потерпело девятое поражение подряд, уступив всухую "Ак Барсу"

В субботу, 1 февраля, рижское "Динамо" на выезде потерпело поражение от казанского "Ак Барса" со счётом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Для рижской команды это поражение стало уже девятым подряд, в то время как для "Ак Барса" это пятая победа кряду.
В самом начале матча травму получил защитник "Динамо" Марек Дялога, для которого игра завершилась уже в первом периоде. Счёт в матче на 13-й минуте открыл Артём Галимов.
В самом конце первой 20-минутки хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Воронков спровоцировал на драку Картера Эштона, который "проучил" обидчика.
Второй период голов не принёс, а на 7-й минуте третьего периода Данис Зарипов упрочил преимущество хозяев, забросив вторую шайбу в ворота рижан. В оставшееся время хозяева заметно сбавили темп, но "динамовцы" всё равно с трудом организовывали атаки и наносили броски по воротам противника.
После сегодняшнего матча рижское "Динамо" занимает последнее, 12-е место в Западной конференции, имея в своём активе 34 очка. "Ак Барс" уверенно идёт первым на Востоке - 80 очков в 53 матчах.
Следующие пять игр "Динамо" проведёт в Риге. Команде Гирта Анкипанса предстоят поединки с "Йокеритом" (3.02), минским "Динамо" (11.02), "Ак Барсом" (13.02), московским "Динамо" (15.02) и "Автомобилистом" (17.02).