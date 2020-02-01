Коронавирус: мир закрывает границы для прибывающих из Китая, Россия отменила безвизовый режим

Правительство России временно запретило безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем и оформление рабочих виз в Россию для граждан КНР. В распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на официальном сайте правительства, это решение объясняется целями "обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции".

Начиная с понедельника или вторника, российские военные самолеты начнут вывозить граждан России, которые желают покинуть Ухань. Ранее вице-премьер-министр правительства России Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб, сообщила, что в городе Ухань "находятся 300 россиян, а на территории провинции Хубэй - 341".

Власти России также ввели серьезные ограничения на полеты в Китай: из российских авиакомпаний все регулярные рейсы в эту страну сохранит только государственный "Аэрофлот". Также продолжат выполнять рейсы китайские авиакомпании.

В России зарегистрировано два случая заболевания: в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. В субботу Роспотребнадзор сообщил, что они находятся в инфекционных больничных отделениях, и их состояние удовлетворительное.

Запреты для побывавших в Китае

Всего вирус обнаружен в 23 странах мира. В США власти объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, что случается довольно редко. Она предполагает запрет на въезд всех иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в Китае.

Россия ранее закрыла свою границу с Китаем, а также запретила въезд граждан Китая через пропускные пункты на границе с Монголией. Похожие ограничения также ввели Австралия, Япония, Пакистан и Италия.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока подобные меры не рекомендует. "Ограничения на передвижения могут принести больше вреда, чем пользы, затрудняя обмен информацией, поставки медицинского оборудования и медикаментов, и причиняя ущерб экономике", - заявил в пятницу глава ВОЗ.

ВОЗ считает, что необходимо осматривать прибывающих пассажиров в официальных пограничных пунктах, таких как аэропорты и морские порты. Организация предупредила, что закрытие границ может на деле привести к ускорению распространения инфекции, так как люди будут пытаться пересекать границы нелегально, а значит без всякого контроля.

Пекин также раскритиковал введение ограничение, обвинив при этом власти других государств в том, что они игнорируют рекомендации ВОЗ. "В то время как ВОЗ рекомендует воздержаться от введения таких ограничений, США поспешно двигаются в противоположном направлении, - заявил представитель китайского министерства иностранных дел. - Мы не можем назвать это жестом доброй воли".

Сколько умерших от вируса

По официальным данным властей Китая, к субботе число умерших от вируса 2019-nCov составило 259. Все эти люди скончались на территории КНР, преимущественно, в провинции Хубэй.