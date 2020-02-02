Знакомьтесь, Регина, сотворившая настоящую сенсацию в истории эстонского биатлона

Спортсменка заявила о себе биатлонному сообществу ещё год назад в момент, когда эстонская женская сборная по биатлону смогла показать свой лучший результат за 25 лет, заняв девятое место на одном из этапов Кубка мира, в то же время обойдя в финальном протоколе спортсменок из России. Победу девушки уступили только сборной Франции в составе Анаис Бескон и Эмильен Жаклен.

"Когда канадская девушка обошла меня в начале последнего круга, это было психологически сложно. Я уже думала, что четвертое место тоже здорово. На самом деле я не верила, что смогу выйти на второе место. Я просто думала, что попробую, и что будет, то будет. И получилось", - говорила счастливая Регина после гонки.

Фанаты данного вида спорта сразу же обратили внимание не только на спортивные заслуги Регины, но и её великолепные внешние данные.

Дебют ослепительной блондинки состоялся на Кубке мира в сезоне-2015/16, выйдя на старт эстафеты в составе сборной Эстонии на этапе в Рупольдинге. В прошлом сезоне Ойя заработала свои первые кубковые очки, заняв 38-е место в гонке преследования в итальянской Антерсельве.

РИА "Спорт" отмечает, что за всю историю выступления спортсменов из Эстонии на этапах Кубка мира это только четвёртый подиум. Последний лучший результат среди эстонских биатлонистов - второе место Роланда Лессинга, которое он занял 20 декабря 2009 года во время гонки преследования. И только через чуть более 10 лет, достижение смогли повторить Рене Захна и Регина Ойя.

После этого достижения на Instagram-аккаунт девушки подписалось большое количество пользователей, а в комментариях под публикациями спортсменки можно встретить комплименты в ее адрес, в том числе и на русском языке.

Как отмечает портал, Регина может посоперничать с Доротеей Вирер, Лизой Витоцци, Светланой Мироновой, Викторией Сливко и Паулиной Фиалковой за звание самой симпатичной и обаятельной биатлонистки в нынешнем пелетоне.

Несмотря на спортивные достижения и карьеру, девушка получает высшее образование по специальности "Связи с общественностью и скандинавские языки". Бывает и так, что утром студентка сидит на лекциях, а после обеда встаёт на лыжи, хватает винтовку и отправляется штурмовать лыжную трассу.

"Это очень интересно. В жизни главное найти баланс. Конечно, я хочу хорошо учиться. Иначе зачем вообще ходить в университет? Мне ещё предстоит несколько лет учебы, но это нормально. Учеба помогает мне развиваться как личность. Спортивная карьера не вечная, поэтому я хочу знать, что у меня есть запасной план, если что-то пойдёт не так в биатлоне", - приводит слова Регины "Чемпионат".

Девушка отметила, что ей нравится совмещать учебу и спорт.