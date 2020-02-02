В кафе в Новосибирске обрушилась крыша, есть жертвы

Кровля обрушилась в одноэтажном здании, пристроенном к кафе. Его использовали в качестве раздевалки. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров, добавляет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Согласно данным новосибирского издания NGS, во время обрушения в кафе проходила вечеринка. 190 человек, которые были в нём, смогли эвакуироваться до приезда спасателей, пишет "Интерфакс".

Как пишет "Медуза", было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Здание кафе находится в собственности Сибирского отделения РАН. Здание числилось неэксплуатируемым, пишет NGS.

На сайте Следственного комитета России сообщается, что 27-летний мужчина, который организовал вечеринку в кафе, был задержан. Он проходит подозреваемым по уголовному делу.