В кафе в Новосибирске обрушилась крыша, есть жертвы
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе: один человек погиб, четверо пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по Новосибирской области.
Кровля обрушилась в одноэтажном здании, пристроенном к кафе. Его использовали в качестве раздевалки. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров, добавляет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Согласно данным новосибирского издания NGS, во время обрушения в кафе проходила вечеринка. 190 человек, которые были в нём, смогли эвакуироваться до приезда спасателей, пишет "Интерфакс".
Как пишет "Медуза", было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Здание кафе находится в собственности Сибирского отделения РАН. Здание числилось неэксплуатируемым, пишет NGS.
На сайте Следственного комитета России сообщается, что 27-летний мужчина, который организовал вечеринку в кафе, был задержан. Он проходит подозреваемым по уголовному делу.
Согласно предварительной информации, кровля обрушилась под тяжестью неубранного снега. "Дождь" со ссылкой на главу Советского района Новосибирска Дмитрия Оленникова сообщает, что разрешение на проведение мероприятий в здании не выдавалось.