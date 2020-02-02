Вс, 2.02.2020
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Латвийские саночники завоевали "бронзу" в эстафете на седьмом этапе Кубка мира

Юрис и Андрис Шицсы

ФОТО: EPA/Scanpix

Латвийские саночники Кендия Апарйоде, Инарс Кивлениекс, Юрис и Андрис Шицсы в воскресенье в Германии на трассе в Оберхофе завоевали третье место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира.

Победителем этапа стала команда Германии, второе место заняли американские саночники.

В эстафете участвовали 12 команд.

В общем зачёте в эстафете лидирует Германия - 315 очков, на втором месте Италия - 310 очков, на третьем Австрия - 291 очко. Россия занимает четвёртое место - 261 очко, Латвия пятое - 250 очков.

Видео: латвийские саночники завоевали "бронзу" в эстафете на седьмом этапе Кубка мира

14-16 февраля саночники на олимпийской трассе в Сочи будут соревноваться за награды чемпионата мира. Восьмой этап Кубка мира во второй половине февраля пройдёт в Альтенберге (Германия), а завершится сезон в Кенигсзе (Германия).

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