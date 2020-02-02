Латвийские саночники завоевали "бронзу" в эстафете на седьмом этапе Кубка мира

В общем зачёте в эстафете лидирует Германия - 315 очков, на втором месте Италия - 310 очков, на третьем Австрия - 291 очко. Россия занимает четвёртое место - 261 очко, Латвия пятое - 250 очков.

14-16 февраля саночники на олимпийской трассе в Сочи будут соревноваться за награды чемпионата мира. Восьмой этап Кубка мира во второй половине февраля пройдёт в Альтенберге (Германия), а завершится сезон в Кенигсзе (Германия).