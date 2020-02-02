Скончался бывший депутат Сейма Айвар Беркис

Айвар Беркис (1936 г. рожд.) с 1969 года работал на Латвийском радио. В 1990 году он был избран в Верховный совет от Народного фронта Латвии, а затем стал депутатом 5-го Сейма от КСЛ. В 1992-1993 годах Беркис занимал должность председателя партии.