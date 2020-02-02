Вс, 2.02.2020
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Скончался бывший депутат Сейма Айвар Беркис

Айвар Беркис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В субботу, 1 февраля, ушел из жизни бывший депутат Сейма, член Крестьянского союза Латвии (КСЛ) и журналист Айвар Беркис, сообщил агентству LETA руководитель КСЛ Арманд Краузе.

Айвар Беркис (1936 г. рожд.) с 1969 года работал на Латвийском радио. В 1990 году он был избран в Верховный совет от Народного фронта Латвии, а затем стал депутатом 5-го Сейма от КСЛ. В 1992-1993 годах Беркис занимал должность председателя партии.

В 1995 году он был избран членом Национального совета по радио и телевидению, а в 2005 году стал его председателем.

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