Скончался бывший депутат Сейма Айвар Беркис

В субботу, 1 февраля, ушел из жизни бывший депутат Сейма, член Крестьянского союза Латвии (КСЛ) и журналист Айвар Беркис, сообщил агентству LETA руководитель КСЛ Арманд Краузе.
Айвар Беркис (1936 г. рожд.) с 1969 года работал на Латвийском радио. В 1990 году он был избран в Верховный совет от Народного фронта Латвии, а затем стал депутатом 5-го Сейма от КСЛ. В 1992-1993 годах Беркис занимал должность председателя партии.
В 1995 году он был избран членом Национального совета по радио и телевидению, а в 2005 году стал его председателем.