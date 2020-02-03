Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года

Василиса Володина - популярная российская телеведущая и известный астролог. Ее прогнозы помогают привлекать удачу и успешно обходить стороной преграды во всех сферах жизни. Прислушайтесь к советам эксперта ни предстоящие семь дней.
Здоровье и удача стоят во главе всего. Без здоровья человек не может ни полноценно работать, ни в полной мере наслаждаться жизнью. Удача же всегда вносит свою лепту в формирование нужной нам реальности. Звезды и планеты, по прогнозу астролога, в начале февраля будут созидательными, поэтому лишить нас удачи и хорошего самочувствия можем только мы сами.
Овен
У представителей каждого знака Зодиака имеется своя определенная мотивация. У Овнов она всегда неисчерпаема, потому что эти люди имеют большой набор целей. На неделе с 3 по 9 февраля лучше немного сузить список целей и стать чуть менее амбициозными. Стоит сфокусироваться на самом главном, а все второстепенное оставить на потом.
В работе Овнам лучше приготовиться к динамичной неделе.
У представителей данного знака Зодиака есть все шансы одержать победу, приложив к этому минимум усилий.
В любовной сфере ситуация будет менее благоприятна, но на выходных звезды помогут восстановить позитивный настрой в любви и семейной жизни.
Телец
В финансовых и рабочих вопросах Тельцам не стоит торопиться. Благоприятно отражаться на удаче будут долгосрочное планирование, осторожность и вера в себя.
В конце рабочей недели в трудных ситуациях можно положиться на интуицию, которая будет усилена созидательным настроением звезд и планет.
Как уверяет астролог, это очень благоприятная неделя для усердного труда, заключения сделок, а также дорогостоящих покупок.
Для достижения наилучших результатов в делах Тельцам придется бороться с апатией и усталостью. В любовной сфере придется определиться со своими чувствами. На этой неделе Тельцы смогут понять, как они относятся к тому или иному человеку - нужны им отношения или нет. Ответы будут появляться постепенно.
Близнецы
В самом начале недели звезды и планеты будут не в самом лучшем положении, поэтому Близнецам придется столкнуться с некоторыми трудностями в делах, работе, любви, предупреждает Василиса Володина. Возможно, стоит пересмотреть некоторые приоритеты и жизненные принципы.
К концу недели энергетика стабилизируется, поэтому можно будет работать и заниматься любыми делами, не отвлекаясь ни на что вокруг.
На выходных Близнецам не помешает смена обстановки. Деловые или личные поездки поднимут настроение, как и умеренный шопинг, развлечения, новые знакомства, флирт и романтика. Семейным людям хорошо бы побыть рядом с близкими.
Рак
На этой неделе Ракам стоит избегать ссор и конфликтов: негатив будет крайне разрушительно влиять на удачу и на будущее в целом. Можно доругаться до расставания со своей половинкой или до увольнения с работы. Обиды будут крайне разрушительными для энергетики этих людей.
Желательно оставить все плохое позади, чтобы не превращать небольшие неурядицы в проблемы вселенского масштаба.
Любые проблемы начинаются именно с неполадок в энергетике, поэтому желательно повышать ее уровень прогулками на свежем воздухе, приятным общением, любимыми занятиями.
Лев
На этой неделе звезды и планеты будут вести себя неоднозначно и непредсказуемо, что может привести к появлению у Львов новых негативных вирусных программ. Побороть их помогут самостоятельность и умение доверять внутреннему голосу.
Удача отвернется от Львов, если они будут злоупотреблять помощью окружающих и перекладывать на них свою ответственность.
Стоит остерегаться лицемерия и лжи со стороны коллег и незнакомцев. Астролог советует Львам сторониться людей, которые не заслужили доверия, а также избегать повышенной активности и инициативности в любви - пусть все будет так, как предначертано судьбой.
Дева
У Дев наступает очень яркий период, когда удача будет рядом почти постоянно. Это благоприятное время для осуществления задуманного и воплощения в жизнь самых амбициозных планов.
В финансовой сфере неделя пройдет под эгидой созидательной энергии, которая позволит Девам обрести новую мотивацию и желание идти вперед.
Сейчас не нужно слишком много думать о том, что будет потом, лучше сфокусироваться на том, что есть в жизни сейчас. Ключом к успеху может стать другой человек. Возможно, Девы найдут для того, кто сможет воодушевить их на великие свершения, придать смелости и веры в свои силы. Эта неделя поможет пролить свет на то, что до сих пор было неизвестно - на правду, которую кому-то выгодно было скрывать.
Весы
Астролог отмечает, что планеты и звезды 3 и 4 февраля будут находиться в крайне неблагоприятном положении для представителей этого знака Зодиака, что может отрицательно сказаться на умении Весов зарабатывать и тратить деньги. Все покупки желательно перенести на пятницу или субботу.
В любви представителей данного знака ждут новые приятные открытия.
Возможно, кто-то из окружения признается в нежных чувствах или в симпатии, а может, выразит свое восхищение их талантами.
Воспринимать это нужно не как лесть, а как правду. В неблагоприятные дни или минуты следует больше отдыхать и меньше переживать из-за пустяков. Это главное правило для тех, кто хочет оставаться на гребне волны.
Скорпион
Скорпионам удастся изменить свою жизнь к лучшему за эти семь дней, так как звезды и планеты будут крайне созидательными. Для этого представителям данного знака придется поработать над своим мировоззрением и уверенностью в себе, а также избавиться от зависти.
Чтобы больше везло в любви, необходимо избегать ревности и лжи со своей стороны и пристально следить за своими мыслями, ведь они материальны.
Всем, кто находится в поисках своейполовинки, желательно сохранять оптимизм и делиться им с окружающими. Это позволит показать себя с лучшей стороны и оставить о себе приятное первое впечатление.
Стрелец
Стрельцы на этой неделе станут более харизматичными и обаятельными, потому что энергетика звезд и планет будет очень мощной, созидательной и яркой.
Этим людям удастся найти свою половинку либо перевести уже существующие отношения на совершенно иной уровень.
Можно использовать эти семь дней для признаний в любви, совместного планирования, развлечений, нестандартных свиданий.
В конце рабочей недели звезды могут стать немного негативными, поэтому 6 и 7 февраля лучше не принимать важных решений. Если серьезные события в эти дни не ожидаются, то можно не переживать, ведь в привычной работе и делах все останется на своих местах. На выходных, по словам Василисы Володиной, полезны будут покупки, смена стиля, новые знакомтва.
Козерог
Козерогам придется смотреть далеко за горизонт. На этой неделе оглядываться назад нежелательно. Нужно поверить в себя и жить сегодняшним днем, не вспоминая о прошлых ошибках и отрицательных эмоциях.
Пришло время действовать. Этот период будет очень динамичным и благоприятным, поэтому его можно полностью посвятить работе.
В любви Козерогов также могут ожидать новые приятные победы, но как в амурной, так и в деловой сфере важно иметь в запасе много сил. Также звезды советуют представителям этого знака зодиакального круга не терять веру в то, что все получится, ведь только так порой нам удается оставаться на волне успеха.
Водолей
Водолеям стоит остерегаться общения с негативными людьми, токсичными личностями и врагами. Особенно актуально это будет в середине недели - 5 и 6 февраля. В эти два дня звезды и планеты окажутся в диссонансе, из-за чего защита Водолеев ослабнет.
На предстоящей неделе этим людям нужно показать всем силу своего характера. При этом
не стоит забывать про компромиссы. Иногда полезно завершить войну еще до ее начала. Это поможет сохранить ценные ресурсы - время, деньги, энергию.
На выходных стоит провести время с близкими, навестить родителей, побыть рядом со второй половинкой.
Рыбы
Самым негативным днем этой недели для Рыб станет понедельник. Представителям данного знака в грядущие семь дней стоит сфокусироваться на получении новых навыков, знаний. Очень полезно смотреть обучающие видео в Интернете. Можно удаленно совершать покупки.
В общении с противоположным полом будет царить полное взаимопонимание. Заводить новые знакомства станет гораздо проще.
В первые дни недели Рыб ждут серьезные внутренние конфликты и дисгармония. В любви это приведет к ссорам и неполадкам, возможны даже расставания.
Но не стоит заранее бить тревогу. Дар убеждения поможет Рыбам вселить в окружающих уверенность и спокойствие.