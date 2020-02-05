"Он позор ММА". Емельяненко снова терпит нападки от ненавистного соперника

Это не первый раз, когда оба бойца позволяют себе презрительно высказываться в адрес друг друга. "Александр будет пить, насиловать, убивать и делать всё, что ему угодно", - сказал Харитонов в марте прошлого года.

Оба бойца в последний раз сталкивались в далёком 2004 году, когда в первом раунде нокаутом победил Емельяненко. Бывшие товарищи по команде регулярно обмениваются публичными оскорблениями. В этот раз в эфире канала "Матч Боец" грубо высказался Харитонов, который заметил, что в смешанных боевых искусствах подобное поведение, которое демонстрирует Емельяненко-младший, для бойцов считается неприемлемым.

"Для людей веселье: опять Сашу задержали. То подрался, то в машине пьяный. Все хохочут и обсуждают, какой Саша - плохой или хороший. Но смеются до тех пор, пока человек не столкнётся с этой проблемой сам", - сказал Харитонов.

Российский боец Bellator также считает, что Александра Емельяненко критикуют недостаточно. "Сейчас все говорят, что Саша хороший, - подумаешь, напился, надругался над женщиной. Я же хочу спросить у таких: а как бы они отнеслись, если бы он таким образом поступил с их дочерью? То в самолёте пошёл и плюнул кому-то в лицо, то пьяный приехал на мастер-класс, где были дети", - продолжил Харитонов.

"Он - позор ММА. Я считаю, что боец ММА должен быть порядочным человеком. Дети не должны видеть такое", - выразил своё мнение боец.

Харитонов также возмущён тем, что в глазах многих Емельяненко-младший является положительным героем. Как сказал сам боец, подобное отношение к алкоголику и человеку, отсидевшему срок за изнасилование, просто неприемлемо.

Боец Bellator заявил, что даже не удивится, если Емельяненко во время следующего боя против Магомеда Исмаилова выйдет на ринг в нетрезвом виде.

"Больной человек", - с долей сарказма подвёл итог Харитонов.

За свою карьеру в ММА Александр Емельяненко одержал 36 побед, потерпел 7 поражений, и один бой завершился вничью. Харитонов, в свою очередь, за свою карьеру одержал 29 побед, потерпел 7 поражений, и два боя были признаны несостоявшимися (no contest).