"Дело Кайминьша": KNAB сменил квалификацию преступления

Как отмечает программа, смена квалификации преступления "снимет стресс с партии", однако до сих пор не является позитивной для Кайминьша, поскольку за нарушение правил бухгалтерии с корыстным умыслом грозит до пяти лет тюремного заключения.

Против Кайминьша может быть предъявлено обвинение в течение следующего месяца. Тогда Сейму придётся проголосовать за его выдачу для судебного преследования, что, однако, не помешает ему продолжать свою работу в парламенте.

Кайминьш подчеркивает, что не признаёт своей вины и после смены квалификации преступления.

Напомним, в июне 2018 года стало известно, что сотрудники KNAB задержали Кайминьша, члена правления KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса. Позднее все трое были освобождены, к ним были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В уголовном деле в тот раз Закатистова и Тамужса признали подозреваемыми в незаконном финансировании политической организации в большом размере, которое было совершено по предварительной договоренности. В свою очередь Кайминьша KNAB подозревал в получении большого количества незаконного финансирования от политической организации и в указании неверных данных в декларации.