Иран предложил по 80 000 $ семьям украинцев, погибших в сбитом самолете. Зеленский отказался

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телепрограмме "ТСН. Неделя" заявил, что власти Ирана предложили заплатить семьям украинцев, погибших при катастрофе "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, по 80 тысяч долларов. Украина такое предложение отвергла.
"Они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато.
Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее нет работы, и ребенку надо поступать в институт — 80 тысяч долларов это совсем мало", - высказался президент Украины.
Как заявил Зеленский, Украина будет добиваться от Ирана больших компенсаций, однако конкретные суммы не уточняются.
Напомним, на борту потерпевшего крушение под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" находились 11 украинцев.
Семьям погибших государство уже выплатило по 200 тысяч гривен (8300 долларов). Помимо этого, компенсации им должны выплатить и "Международные авиалинии Украины".
Галерея: Погибшие в катастрофе под Тегераном