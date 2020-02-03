Иран предложил по 80 000 $ семьям украинцев, погибших в сбитом самолете. Зеленский отказался

"Они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато.

Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее нет работы, и ребенку надо поступать в институт — 80 тысяч долларов это совсем мало", - высказался президент Украины.