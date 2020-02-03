Нападавший в Лондоне - 20-летний Судеш, который недавно вышел из тюрьмы. Досрочно

Амману было 20 лет. Ранее он отбывал срок в 3 года и 4 месяца за преступления, связанные с терроризмом. Однако, отсидел он лишь половину своего срока - он был освобожден досрочно.

Произошедшее рассматривается как террористическое нападение. Предположительно, на Аммане был пояс смертника. Прибывшие полицейские стреляли в нападавшего трижды. Он скончался на месте.

До того, как злоумышленник был убит, он успел ранить троих - 40-летнего мужчину, а также женщин старше 50 и 20 лет.

Один из пострадавших был в критическом состоянии, но на данный момент его жизни ничто не угрожает.