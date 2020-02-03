Умер 18-летний вратарь юниорской сборной Казахстана

"С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет…", - сообщила пресс-служба хоккейного клуба "Барыс" в социальной сети Instagram.

Вилен Прокофьев родился 22 апреля 2001 года в Сатпаеве. Он начинал играть в хоккей в составе "Казахмыса", в 2013-м его пригласили в детско-юношескую спортивную школу "Барыса".

Как сообщает "Чемпионат", в мае 2019 года молодого спортсмена начало тревожить бедро, а после многочисленных обследований и анализов у Вилена обнаружили рак костей.

Отмечается, что это редкое заболевание - одна из самых агрессивных злокачественных опухолей.