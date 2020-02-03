Литва готовится к расширению газопровода в Латвию. Строительство планируется начать в середине следующего года, сейчас идет поиск проектировщиков.
На минувшей неделе литовская газовая компания Amber Grid объявила конкурс на проектировку увеличения мощностей учетной газовой станции в Кеменай и газовой перемычки у Панявежской компрессорной станции.
Amber Grid сообщила, что общие инвестиции в проект двух стран составят 10,2 млн евро, с литовской стороны - 4,7 млн евро.
Более половины средств - 4,885 млн евро - выделит на строительные работы Евросоюз.
Как отмечает литовский оператор, проведенное в 2018 году исследование показало, что региональному рынку газа потребуются больше мощностей после того, как начнут действовать перемычки между Финляндией и Эстонией и между Литвой и Польшей.
Инвестиции повысят мощности газопровода до 130,47 гигаватт-часов в сутки в латвийском направлении (сейчас 67,6 гигаватт-часов) и до 119,5 гигаватт-часов в литовском направлении (сейчас 65,1 гигаватт-часов).