Литва готовится к расширению газопровода в Латвию

На минувшей неделе литовская газовая компания Amber Grid объявила конкурс на проектировку увеличения мощностей учетной газовой станции в Кеменай и газовой перемычки у Панявежской компрессорной станции.

Amber Grid сообщила, что общие инвестиции в проект двух стран составят 10,2 млн евро, с литовской стороны - 4,7 млн евро.

Более половины средств - 4,885 млн евро - выделит на строительные работы Евросоюз.

Как отмечает литовский оператор, проведенное в 2018 году исследование показало, что региональному рынку газа потребуются больше мощностей после того, как начнут действовать перемычки между Финляндией и Эстонией и между Литвой и Польшей.