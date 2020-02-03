"Почему я должна бояться?": Алена Водонаева и ее борьба с пропагандой и Путиным

"Им просто сказали отвлекать от сути и они отвлекали", - объяснила она нападки в свою сторону.

Женщина рада, что появилась возможность посмотреть, как ведут себя первые лица нашей страны.

"Для меня Путин всегда был таким "мужиком"... Сейчас я не могу привести его, как пример своему сыну. Некрасиво было так говорить..." - объясняет она.

Водонаева рассказывает, что ее пригласили на политическую программу Первого канала. Алена подчеркнула, что она некомпетентна в этих вопросах, но понимает, как устроена жизнь, у нее есть опыт. Она считает, что все равно она себя комфортно чувствовала. Одновременно ее стали звать на "Россию 1" за любые деньги. На Первый канал модель поехала бесплатно, чтобы ответить за свои слова. Пока она сидела в Останкино, ее "полоскали" в эфире "России 1".

"Они исковеркали весь эфир", - отмечает она.

Модель обвинили в том, что этот пост заказной и его проплатило гей-сообщество.

"Я разочаровалась в мужиках, я разочаровалась в журналистике. Проститутки у нас работают на федеральных каналах. Я не верю, что они не знают, что происходит в стране", - указала Водонаева.

Алена уверена, что вся ситуация ее касается, ведь она также как и все платит налоги. Выдержать такую травлю ей помогает опыт общения с хейтерами. Водонаева считает, что ей пишут по указке. Она проверяла аккаунты, там совершенно пустые страницы. Модель утверждает, что она шла на Первый канал без подготовки и не спрашивала советов. Сейчас телезвезде стали поступать предложения от людей с известными фамилиями.