"Почему я должна бояться?": Алена Водонаева и ее борьба с пропагандой и Путиным
Модель и бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева стала гостьей YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?". В интервью девушка рассказала, как случилось так, что она открылась подписчикам с другой стороны. Резкие высказывания телезвезды стали обсуждаться не только среди представителей госдумы РФ, но и самим Владимиром Путиным.
Водонаева искренне не понимает, почему за свои слова люди могут оказаться в местах не столь отдаленных. Женщина подчеркивает, что "никто не имеет права запугивать" людей.
"Почему я должна бояться?" - спрашивает модель.
Сейчас Алена Водонаева живет под пристальным вниманием общественности и СМИ. Началось все с поста про аборты. Он вызвал широкий резонанс. После выступления Владимира Путина о президентском капитале, Алена высказалась на своей Instagram-странице. Модель это сделала на личной странице в своем дерзком стиле.
Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше ~ 40 тысяч, то о бонусе можно забыть. Это то, о чем я говорила ранее. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слёз на неё не взглянешь ...
Первыми высказались пропагандистские каналы и депутаты госдумы России.
"Когда я слышу, что первые лица государства позволяют себе такие комментарии... Я не могу обижаться или бояться. Я сижу и пребываю в шоке. Я не верю, что это происходит в нашей стране с мужчинами первого эшелона... Они позволяют себе комментировать поведение частного лица..." - удивляется модель.
Алена объяснила, что она "не фильтрует" свои высказывания, так как она не находится у власти. Но, как оказалось, власть имущие тоже этого не делают.
"Это мнение женщины, матери-одиночки", - сказала Водонаева.
В итоге Алене прилетело высказывание от самого президента РФ Владимира Путина.
Когда фамилия Водонаевой оказалась в одном контексте с Путиным, она подумала, что главу государства - это лишь слегка коснулось.
"Моральные уроды", - цитирует Путина Алена.
Женщина считает, что это некрасиво со стороны президента даже не разобравшись, так комментировать мнение своего народа. Водонаева отмечает, что она причисляет себя к россиянам. У нее в публикации четко прописано "отчаявшиеся россияне" или "быдло, которое будет рожать ради бутылки водки".
"Им просто сказали отвлекать от сути и они отвлекали", - объяснила она нападки в свою сторону.
Женщина рада, что появилась возможность посмотреть, как ведут себя первые лица нашей страны.
"Для меня Путин всегда был таким "мужиком"... Сейчас я не могу привести его, как пример своему сыну. Некрасиво было так говорить..." - объясняет она.
Водонаева рассказывает, что ее пригласили на политическую программу Первого канала. Алена подчеркнула, что она некомпетентна в этих вопросах, но понимает, как устроена жизнь, у нее есть опыт. Она считает, что все равно она себя комфортно чувствовала. Одновременно ее стали звать на "Россию 1" за любые деньги. На Первый канал модель поехала бесплатно, чтобы ответить за свои слова. Пока она сидела в Останкино, ее "полоскали" в эфире "России 1".
"Они исковеркали весь эфир", - отмечает она.
Модель обвинили в том, что этот пост заказной и его проплатило гей-сообщество.
"Я разочаровалась в мужиках, я разочаровалась в журналистике. Проститутки у нас работают на федеральных каналах. Я не верю, что они не знают, что происходит в стране", - указала Водонаева.
Алена уверена, что вся ситуация ее касается, ведь она также как и все платит налоги. Выдержать такую травлю ей помогает опыт общения с хейтерами. Водонаева считает, что ей пишут по указке. Она проверяла аккаунты, там совершенно пустые страницы. Модель утверждает, что она шла на Первый канал без подготовки и не спрашивала советов. Сейчас телезвезде стали поступать предложения от людей с известными фамилиями.
"Я сейчас для многих открылась с новой стороны. Думают, что за мной кто-то стоит", - говорит Алена.