Ryanair на пороге больших перемен: возможны увольнения и закрытия авиабаз

Как следует из письма сотрудникам, Ryanair всерьез рассматривает возможность сократить число пилотов и стюартов, а также закрыть отдельные базы. Окончательное решение компании по этим вопросам станет известно в первой половине февраля.

Летом также сократится авиафлот Ryanair — самолетов будет на десять единиц меньше, чем изначально планировалось: как пояснил исполнительный директор авиакомпании, Boeing 737 MAX поступят в эксплуатацию не раньше сентября-октября.

Ryanair рассчитывала получить 58 машин этой модели к лету, однако еще в декабре планы пришлось изменить.

Ранее сообщалось, что компания Boeing в очередной раз отсрочила сдачу в эксплуатацию самолетов 737 MAX. Предполагается, что новые лайнеры можно будет начать использовать не ранее середины 2020 года. Boeing также сообщила, что производство самолетов этого типа заморожено.