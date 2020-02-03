В Онкологическом центре из тела пациентки извлекли огромную опухоль

​Руководитель Клиники онкохирургии Арманд Сивиньш поделился информацией о размерах извлеченной опухоли - 60 сантиметров в длину и 40 сантиметров в ширину. Помимо самого образования, в ходе шестичасовой операции была извлечена левая почка и часть надпочечника. Однако, хирургическое вмешательство завершилась благоприятно, несмотря на существовавшие риски осложнений.

Сивиньш рассказал, что пациентка два года не обращалась к врачам, так как смирилась с ситуацией.

"Не хочу читать морали, потому что знаю, какой тяжелый эмоциональный удар наносит человеку новость о том, что у него онкологический диагноз. Но, я все же хочу призвать людей обращаться за помощью", - сказал Сивиньш.

Женщина жила с сильными болями в животе, ее тошнило, из-за опухоли было затруднено дыхание, были проблемы с передвижением, сообщили в больнице. Образование было настолько большим, что давило на органы брюшной полости, кроме то, опухоль буквально вросла в некоторые жизненно-важные органы.

Пациентка жила впроголодь, так как прием пищи был невозможным - она употребляла жидкости. Вес женщины падал, а живот становился больше. Когда она поступила в больницу, ее вес был 60 килограммов - 15 из них составляла опухоль. Пациентка не могла спать на животе и боку, так как атрофировались мышцы. Также женщина перестала выходить на улицу. В результате исследований стало ясно, что пациентке может помочь хирургическая операция.

Операцию провели хирурги Арманд Сивиньш, Александр Малашонок и Виктор Новиков, анестезиолог и реаниматолог Илона Крейце, а также медсестра Илона Миксоне.