Пн, 3.02.2020
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Во время авиарейса Ryanair несколько пассажиров потеряли сознание

Иллюстративное фото. Самолет Ryanair

ФОТО: Reuters/ScanPix

Четверо пассажиров авикомпании-лоукостера Ryanair, во время полета из Будапешта в Эдинбург, потеряли сознание, сообщает британское издание The Independent.

Инцидент произошел в конце января. Пассажиры начали терять сознание примерно через полчаса после взлета. О происшествии в интервью шотландскому изданию The Scottish Sun сообщил 27-летний Шон Пинкертонс, который потерял сознание на борту самолета.

"Люди стали паниковать, никто не знал, что происходит. Это был рейс из ада. После такого вообще нет желания летать", - рассказал Пинкертонс. 

Сообщается, что в самолете, по пока невыясненным причинам, резко упал уровень кислорода. Бортпроводники обеспечили пассажиров кислородными баллонами. После посадки в аэропорту Эдинбурга многим пассажирам была оказана медицинская помощь. 

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