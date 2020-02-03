Во время авиарейса Ryanair несколько пассажиров потеряли сознание

Четверо пассажиров авикомпании-лоукостера Ryanair, во время полета из Будапешта в Эдинбург, потеряли сознание, сообщает британское издание The Independent.
Инцидент произошел в конце января. Пассажиры начали терять сознание примерно через полчаса после взлета. О происшествии в интервью шотландскому изданию The Scottish Sun сообщил 27-летний Шон Пинкертонс, который потерял сознание на борту самолета.
"Люди стали паниковать, никто не знал, что происходит. Это был рейс из ада. После такого вообще нет желания летать", - рассказал Пинкертонс.
Сообщается, что в самолете, по пока невыясненным причинам, резко упал уровень кислорода. Бортпроводники обеспечили пассажиров кислородными баллонами. После посадки в аэропорту Эдинбурга многим пассажирам была оказана медицинская помощь.