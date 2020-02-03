Окружной суд не ужесточил наказание для людей, заморивших голодом собак

В прошлом году Милена Рубинова-Дзерве и Артур Дзерве решили разойтись и съехали с квартиры в Ропажи, где оставили двух собак - американских стаффордширских терьеров. Марко и Десильду. Животные в течение двух недель находились без еды и воды - съели также брошенных в квартире двух кошек. Когда их обнаружили, Марко спасти уже не удалось. Десильда выжила.

Милену Рубинову-Дзерве и Артура Дзерве привлекли к ответственности по 230-й статье Уголовного закона - о жестоком обращении с животными. Виновные получили наказание в виде принудительных работ сроком на 15 дней и на 1,5 месяца. Прокурор счел такое наказание неадекватным содеянному, и подал апелляцию. Но, судья Рижского окружного суда Жанете Вевере оставила приговор первой инстанции без изменений.

Милена Рубинова-Дзерве и Артур Дзерве на заседании Рижского окружного суда ФОТО: Александра Филиппова, Facebook

Волонтер Александра Филиппова, которая помогает попавшим в беду животным, была на заседании Рижского окружного суда.

"Мы ждали судью, в надежде, что живодерам дадут более серьезное наказание. Они загубили не только жизнь Марко, но и двух котов, которых собаки съели. Сегодня всего нас поразило и ранило, что виновных в смерти животных освободили от судебных издержек. То есть, общество должно еще оплатить услуги ее адвоката, назначенного государством. Не только я, но и другие волонтеры, защитники животных, и, думаю, все нормальные люди понимают, что это неадекватное наказание - исправительные работы. Пока будут такие мягкие наказания за столь жестокие преступления, эта жестокость никогда не прекратится",- в разговоре с TVNET сказала А. Филиппова.

По ее словам, на заседании было трое судей - две женщины и мужчина. "Судья, который закрывал дверь, посмотрел на нас с такой неприятной усмешкой, что нас буквально передернуло. Не знаю, почему такое отношение к этим делам, и что вообще в головах и сердцах тех, кто мучает животных, и тех, кто выносит приговор", - говорит Александра.

В комментариях под публикацией в сети Facebook о решении суда не ужесточать наказание виновным в смерти Марко и доведении до полного истощения Десильды, пользователи выражают возмущение исходом дела, отмечая, что разочарованы в судебной системе.

После восстановления Десильда нашла новый дом и снова начала доверять людям.

Скончавшийся от голода Марко ФОТО: Mežavairogi