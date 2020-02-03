Детали обрушения арены в Санкт-Петербурге: незаконный снос и зарплата 100 евро

"Их сделка стоила 25 миллиардов рублей. А твоя жизнь, Матвей - 8000 рублей", - гласила надпись на одном из плакатов в руках участника демонстрации.

8000 рублей - 113 евро. Именно за такую сумму 29-летнего жителя Карелии Матвея Кучерова наняли на работу по демонтажу.

Момент падения крыши и смерти Матвея снят на видео с дрона. На записи видно, что во время обрушения на крыше находились два человека, один из них - в подвесной люльке. Тот, что был на самой крыше, в момент обрушения рванулся к люльке, но не успел.

Как сообщает "Новая газета", демонтаж спорткомплекса проходил незаконно - работы начались 26 октября , однако, предприятия "СКА Арена" получило разрешение только на установку ограждения и геологические и инжерно-технические исследования. В воскресенье у разрушенной арены собрались люди - возложить цветы, выразить возмущение, выступить за сохранение сквера у арены.