Пн, 3.02.2020
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Детали обрушения арены в Санкт-Петербурге: незаконный снос и зарплата 100 евро

Скриншот с видео "Фонтанка.ру", снятого в ходе демонтажа спорткомплекса

ФОТО: скриншот видео

В последний день января в Санкт-Петербурге произошла трагедия - во время демонтажа спортивно-концертного комплекса рухнула крыша и часть здания.  Разрушение унесло жизнь рабочего. В Санкт-Петербурге прошла демонстрация - ее участники выразили возмущение: погибший рабочий работал за "копейки". 

"Их сделка стоила 25 миллиардов рублей. А твоя жизнь, Матвей - 8000 рублей", - гласила надпись на одном из плакатов в руках участника демонстрации. 

8000 рублей - 113 евро. Именно за такую сумму 29-летнего жителя Карелии Матвея Кучерова наняли на работу по демонтажу. 

Момент падения крыши и смерти Матвея снят на видео с дрона. На записи видно, что во время обрушения на крыше находились два человека, один из них - в подвесной люльке. Тот, что был на самой крыше, в момент обрушения рванулся к люльке, но не успел.

Как сообщает "Новая газета", демонтаж спорткомплекса проходил незаконно - работы начались 26 октября , однако, предприятия "СКА Арена" получило разрешение только на установку ограждения и геологические и инжерно-технические исследования. В воскресенье у разрушенной арены собрались люди - возложить цветы, выразить возмущение, выступить за сохранение сквера у арены. 

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