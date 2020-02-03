Украина просит Турцию о помощи в освобождении политзаключенных

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных, включая крымских татар. В Киеве прошли переговоры президентов Зеленского и Эрдогана.
- Турецкие военные попали под обстрел правительственных войск в Сирии. Есть погибшие и раненные. Турция нанесла авиаудар и перебрасывает свои силы через границу.
- Россия ограничивает въезд иностранцев из Китая и выбирает место для депортации людей с подозрением на коронавирус. В Китае от вируса погиб 361 человек.
Видео: выпуск программы "Главное" 3 февраля 2020 года