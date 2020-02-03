Пн, 3.02.2020
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Украина просит Турцию о помощи в освобождении политзаключенных

Владимир Зеленский

ФОТО: Скриншот с видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных, включая крымских татар. В Киеве прошли переговоры президентов Зеленского и Эрдогана.
  • Турецкие военные попали под обстрел правительственных войск в Сирии. Есть погибшие и раненные. Турция нанесла авиаудар и перебрасывает свои силы через границу.
  • Россия ограничивает въезд иностранцев из Китая и выбирает место для депортации людей с подозрением на коронавирус. В Китае от вируса погиб 361 человек.

Видео: выпуск программы "Главное" 3 февраля 2020 года

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