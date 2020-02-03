Рижское "Динамо" проиграло десятый матч подряд

Победу в матче финнам обеспечили четыре минуты и 25 секунд в середине первого периода - за это время "Йокерит" забросил в ворота рижского "Динамо" сразу три шайбы.

Первую шайбу в ворота Александра Салака отправил Петер Регин, а затем дважды отличился Петри Контиола.

Во втором периоде Микелис Редлихс сумел отыграть одну шайбу. На 6-й минуте заключительного игрового отрезка Виталий Павлов отставание сократил до минимума, однако на 12-й минуте Стив Мозес вновь восстановил разницу в две шайбы и установил на табло окончательный счет - 4:2 в пользу "Йокерита".

Рижское "Динамо" с 34 очками в 54-х матчах занимает последнее место во всей лиге. Тем временем "Йокерит" с 77 очками в 55 играх занимает 4 место и уже заслужил место в розыгрыше Кубка Гагарина.

Следующие четыре игры "Динамо" проведет в Риге. Команде Гирта Анкипанса предстоят поединки с минским "Динамо" (11.02), "Ак Барсом" (13.02), московским "Динамо" (15.02) и "Автомобилистом" (17.02).